شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول رحلة فضاء "للسيدات فقط" ستنطلق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيذهب طاقم نسائي بالكامل إلى المدار لأول مرة، حيث سيتم إطلاق الرحلة من جانب الشركة التي يرأسها مؤسس أمازون جيف بيزوس، وقالت لورين سانشيز، صديقة بيزوس، إنها ستقود المهمة في أوائل عام 2024 وسترافقها خمس نساء أخريات، لم يتم الكشف عن هوياتهن بعد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيطيرون على متن مركبة New Shepard، وهي مركبة شبه مدارية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل تابعة لشركة Blue Origin، والتي طارت لأول مرة منذ 15 شهرًا في ديسمبر.

سانشيز معروفة في الولايات المتحدة كشخصية إعلامية ومذيعة أخبار، لكنها أيضًا طيارة مروحية مرخصة ومؤسسة شركة Black Ops Aviation، وهي شركة إنتاج أفلام جوية مملوكة للنساء.

على الرغم من أن سانشيز ليس لديها أي خبرة كرائد فضاء، إلا أن هذا لا ينبغي أن يمثل مشكلة، لأن هدف Blue Origin هو إرسال مدنيين عاديين إلى الفضاء.

يريد بيزوس أن يكون رائدًا في عصر السفر التجاري إلى الفضاء، على الرغم من أن عملاء Blue Origin يضطرون حاليًا إلى دفع عدة ملايين من الدولارات مقابل هذه التجربة.

يسافر البشر بسرعة الصوت متجاوزين خط كرمان (الحدود بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي)، ثم يطفوون بدون وزن لعدة دقائق ويشاهدون مناظر تغير الحياة للأرض، قبل أن يهبطوا مرة أخرى.

كان جيف بيزوس على متن أول مهمة مأهولة من شركة Blue Origin إلى الفضاء في 20 يوليو 2021، وكانت هناك خمس رحلات أخرى مأهولة منذ ذلك الحين.