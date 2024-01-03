شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تسمح قريبا للمستخدمين بتحميل التطبيقات من مصادر خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وحدة وزارة العدل المسؤولة عن مراقبة انتهاكات قانون المنافسة، أن قضية مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد حصرية متجر تطبيقات أبل "تطلق النار على جميع الأسطوانات"، وفقاً لموقع 9to5mac

المعنى الضمني هو أن شركة Apple قد تضطر قريبًا إلى السماح بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث أو التحميل الجانبي في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا.

لقد قام منظمو مكافحة الاحتكار منذ فترة طويلة بالتحقيق في سيطرة شركة Apple الحصرية على تطبيقات iPhone التابعة لجهات خارجية، وسواء كنت مستهلكًا يرغب في شراء تطبيق iPhone، أو مطورًا يرغب في بيع أحد التطبيقات، فهناك مكان واحد فقط يمكنك من خلاله القيام بذلك: متجر التطبيقات.

تتمتع شركة أبل بالسيطرة الكاملة على التطبيقات التي تسمح بدخولها إلى متجر التطبيقات، وتحدد الشركة شروطها الخاصة ــ بما في ذلك عمولتها بنسبة 15% أو 30% ــ والتي يتعين على المطورين والمستهلكين على حد سواء قبولها، ويعتبر العديد من المنظمين هذا انتهاكًا لقانون المنافسة.

لقد أصدر الاتحاد الأوروبي بالفعل تشريعًا بشأن هذا في شكل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وأعلن أن متجر التطبيقات مشمول بالقانون، وهذا يعني أن شركة Apple يجب أن تسمح بالمنافسة في سوق تطبيقات iPhone، ومن المرجح أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركة من خلالها الالتزام الكامل بهذا التشريع هي السماح لمتاجر التطبيقات المنافسة على iPhone ويجب أن تمتثل أبل بحلول أبريل من العام المقبل.

تجري وزارة العدل الأمريكية (DOJ) منذ سنوات تحقيقاتها الخاصة في نفس المشكلة، ويتوقع العديد من خبراء المنافسة أن تتوصل إلى نفس النتيجة: أنه يجب على شركة Apple السماح إما بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث، أو التحميل الجانبي للتطبيقات، تطبيقات الآيفون، أو كليهما.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرجل المسؤول عن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل، في إشارة ضمنية إلى أنها الآن قريبة من إصدار الحكم، ولم يخف جوناثان كانتر، رئيس وحدة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل منذ نوفمبر 2021، طموحه في رفع قضايا ضد أكبر الشركات الأمريكية.

كان قسمه يحقق في سياسات متجر تطبيقات أبل لسنوات، وهو الآن، وفقًا لما قاله كانتر، "يطلق النار على جميع الأسطوانات"، ومع ذلك، فإن الفرصة المتاحة أمامه لرفع القضية تتضاءل، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتغيير المحتمل في الإدارة.

ومن المتوقع أن تكون مايكروسوفت واحدة من أولى الشركات التي تفتتح متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية لتطبيقات iOS، ومن المحتمل أن يفعل عدد من شركات الألعاب الكبرى نفس الشيء، وتمثل الألعاب حوالي نصف إيرادات متجر تطبيقات أبل.

كل هذا يجعل من المرجح على نحو متزايد أنه عندما تمتثل شركة أبل للقانون الأوروبي، فإنها قد تقرر اتخاذ القرار وتنفيذ التغيير على مستوى العالم، بدلا من الاضطرار إلى القيام بهذه الخطوة في دولة أو منطقة واحدة في كل مرة.