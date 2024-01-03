تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ثلاثة شاشات Odyssey OLED مخصصة للألعاب #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن ثلاثة شاشات من Odyssey OLED المخصصة للألعاب التي تأتي بتصميم معتم قبل إنطلاق معرض CES للعام 2024.

تنطلق إصدارات سامسونج الجديدة من شاشات الألعاب بتقنية AMD FreeSync Premium Pro، مع دعم معايير VESA DisplayHDR True Black 400.

ولقد قدمت العملاق الكوري بعض التفاصيل عن شاشات Odyssey الجديدة قبل إنطلاق فعاليات CES للعام 2024، حيث تؤكد سامسونج على أن كل شاشة من الإصدارات الثلاثة تأتي بتصميم مضاد للتوهج يدعم خفض إنعكاسات ضوء النهار على الشاشة.

وتتميز شاشة Odyssey OLED G95SD بتصميم منحني فائق الإتساع وحجم شاشة 49 إنش، كما تدعم الشاشة جودة عرض DQHD أو دقة 5120 في 1440 بيكسل، كما تأتي بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية، وتدعم معدل تحديث 240Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 32:9، وتدعم منصة سامسونج smart TV، وتقنية الألعاب السحابية Gaming Hub.

وتأتي شاشة Odyssey G80SD بحجم 32 إنش بتصميم مخصص للألعاب في شاشة OLED، وتدعم جودة عرض 4K UHD أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، وأبعاد 16:9، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية، وتدعم الشاشة معدل تحديث 240Hz.

كما تتميز الشاشة بتصميم فائق النحافة، وتدعم سطوع بنسبة 450 nit، وتأتي أيضاً بتقنية CoreLighting Plus للتوافق مع الإضاءة المحيطة.

وتأتي شاشة OLED G60SD بحجم 27 إنش، وشاشة OLED بمعدل تحديث 360Hz، كما تدعم جودة عرض QHD أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، وتدعم الشاشة أيضاً تقنية CoreLighting Plus، وتتميز بتصميم معدني نحيف.

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