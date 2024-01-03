تكنولوجيا: Asus تكشف عن رؤيتها الجديدة في أجهزة الحاسب المميزة بشاشة مزدوجة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Asus للكشف عن رؤيتها الجديدة في تصميم أجهزة الحاسب في فعاليات معرض CES للعام 2024، والذي يتضمن الجيل الجديد من أجهزة Asus المميزة باثنان من الشاشات المزدوجة بحجم كامل.

قدمت Asus في السابق أجهزة الحاسب المميزة بتصميم قابل للطي في جهاز Fold 17 OLED، والذي تميز بشاشة قابلة للطي، ويدعم الإتصال بشكل بلوحة مفاتيح منفصلة.

وفي أحدث إعلان تشويقي نشر من Asus إستعداداً لإنطلاق مؤتمر CES 2024 كشفت الشركة عن رؤية جديدة لجهاز يتضمن شاشات مزدوجة كبديل لشاشة واحدة قابلة للطي، ومن المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير أقل.

ومن المقرر أن يأتي الجهاز كإصدار في سلسلة Zenbook، حيث يظهر الشعار على شاشة الجهاز المرتقب، كما يستهدف الجهاز المستخدمين في مجال العمل كبديل لتشغيل الألعاب، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الجهاز سيكون إصدار جديد من سلسلة أجهزة Zenbook Duo، إلا أن الشاشة الثانوية في الإصدار الجديد تأتي بحجم أكبر.

أيضاً يكشف الإعلان التشويقي عن دعم الجهاز إتصال لوحة مفاتيح في الشاشة السفلية على غرار إتصال لوحة المفاتيح في Fold 17 OLED.

يذكر أن الجيل الجديد من أجهزة Asus يأتي بمعالجات Meteor Lake في معالجات Ultra 100، والجيل 14 من معالجات إنتل من سلسلة HX، لذا نترقب حدث CES 2024 لمزيد من التفاصيل.

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