شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تأتى Apple Watch Series 9 مع شاحن؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل Apple Watch Series 9 فى سبتمبر 2023 وحظيت بمراجعات إيجابية، وتتميز بالعديد من الميزات الجديدة مقارنة بسابقتها وهىApple Watch Series 8 بما فى ذلك شاشة أكثر سطوعًا ومعالج S9 جديد وحياد الكربون والمزيد، وفقا لتقرير digitartlend.
والسؤال هنا هل الجهاز القابل للارتداء يحتوي على كتلة شحن (محول طاقة) فى العلبة فى عالم لا تأتى فيه معظم الهواتف الذكية مزودة بشاحن، هل تأتي Apple Watch Series 9 مزودة بشاحن؟
هل تأتى Apple Watch Series 9 مع شاحن؟
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ساعات Apple (وأجهزة iPhone) كانت تأتي مع وحدة شحن ، ومع ذلك عندما أطلقت شركة Apple سلسلة iPhone 12 وApple Watch Series 6، أعلنت أن الشركة لن تقوم بعد الآن بتضمين محول طاقة، مشيرة إلى انخفاض التغليف كسبب للتغيير.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز