شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تأتى Apple Watch Series 9 مع شاحن؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل Apple Watch Series 9 فى سبتمبر 2023 وحظيت بمراجعات إيجابية، وتتميز بالعديد من الميزات الجديدة مقارنة بسابقتها وهىApple Watch Series 8 بما فى ذلك شاشة أكثر سطوعًا ومعالج S9 جديد وحياد الكربون والمزيد، وفقا لتقرير digitartlend.

والسؤال هنا هل الجهاز القابل للارتداء يحتوي على كتلة شحن (محول طاقة) فى العلبة فى عالم لا تأتى فيه معظم الهواتف الذكية مزودة بشاحن، هل تأتي Apple Watch Series 9 مزودة بشاحن؟

هل تأتى Apple Watch Series 9 مع شاحن؟

الجواب البسيط هو "لا" ، لا يأتي أى من الطرازات الحالية من Apple Watch مزودًا بشاحن، بما في ذلك Apple Watch Series 9.

وهذا ليس تطورًا جديدًا، حيث توقفت شركة Apple عن تضمين أجهزة الشحن مع ساعاتها منذ إصدار Apple Watch Series 6 في عام 2020، وعلى الرغم من أن الطرازات الحديثة تأتي مع شاحن Apple Watch المغناطيسي السريع إلى كابل USB-C، إلا أنها لا تتضمن كتلة شحن لتوصيل هذا الكابل.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ساعات Apple (وأجهزة iPhone) كانت تأتي مع وحدة شحن ، ومع ذلك عندما أطلقت شركة Apple سلسلة iPhone 12 وApple Watch Series 6، أعلنت أن الشركة لن تقوم بعد الآن بتضمين محول طاقة، مشيرة إلى انخفاض التغليف كسبب للتغيير.