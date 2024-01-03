شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إسكات الإشعارات فى رسائل جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرك رسائل جوجل، إحدى منصات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع، أهمية تزويد المستخدمين بالوسائل اللازمة للتحكم في تجربة الإشعارات الخاصة بهم، سيرشدك هذا الدليل إلى خطوات كيفية إسكات الإشعارات في رسائل جوجل.

افتح المحادثة التى تريد صمتها:

قم بتشغيل تطبيق رسائل جوجل على جهاز أندرويد الخاص بك.

ابحث عن المحادثة (الدردشة الفردية أو الجماعية) التي ترغب في إسكاتها.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث:

في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المحادثة، اضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث للوصول إلى المزيد من الخيارات.

حدد "تفاصيل المجموعة" أو "التفاصيل":

إذا كانت محادثة جماعية، فسترى "تفاصيل المجموعة".

بالنسبة للمحادثات الفردية، سيكون "التفاصيل"، اضغط على الخيار المناسب.

اختر "الإخطارات":

في شاشة تفاصيل المجموعة أو التفاصيل، حدد قسم "الإشعارات".

اختر "صامت":

اضغط على خيار "الإشعارات"، ومن الخيارات المتاحة، حدد "صامت". سيؤدي هذا إلى منع أي تنبيهات صوتية أو اهتزازية للرسائل الجديدة في هذه المحادثة.

خيارات إضافية لمزيد من التخصيص:

كتم الصوت لمدة محددة:

إذا كنت تفضل إسكات المحادثة مؤقتًا، فاختر "كتم الصوت لمدة ساعة واحدة" أو "كتم الصوت لمدة 8 ساعات" أو "كتم الصوت لمدة يومين" بدلاً من "صامت".

تخصيص صوت الإخطار:

إذا كنت تريد الاحتفاظ بالإشعارات مع تغيير الصوت، فانقر على "الصوت" وحدد نغمة مختلفة عن أصوات الإشعارات بهاتفك.

تعطيل الاهتزاز:

لمنع الاهتزاز لهذه المحادثة، قم بإلغاء تحديد خيار "الاهتزاز".