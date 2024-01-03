شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إسكات الإشعارات فى رسائل جوجل والان مع تفاصيل الخبر
افتح المحادثة التى تريد صمتها:
ابحث عن المحادثة (الدردشة الفردية أو الجماعية) التي ترغب في إسكاتها.
اضغط على أيقونة النقاط الثلاث:
في الزاوية اليمنى العليا من شاشة المحادثة، اضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث للوصول إلى المزيد من الخيارات.
حدد "تفاصيل المجموعة" أو "التفاصيل":
إذا كانت محادثة جماعية، فسترى "تفاصيل المجموعة".
بالنسبة للمحادثات الفردية، سيكون "التفاصيل"، اضغط على الخيار المناسب.
اختر "الإخطارات":
في شاشة تفاصيل المجموعة أو التفاصيل، حدد قسم "الإشعارات".
اختر "صامت":
اضغط على خيار "الإشعارات"، ومن الخيارات المتاحة، حدد "صامت". سيؤدي هذا إلى منع أي تنبيهات صوتية أو اهتزازية للرسائل الجديدة في هذه المحادثة.
خيارات إضافية لمزيد من التخصيص:
كتم الصوت لمدة محددة:
إذا كنت تفضل إسكات المحادثة مؤقتًا، فاختر "كتم الصوت لمدة ساعة واحدة" أو "كتم الصوت لمدة 8 ساعات" أو "كتم الصوت لمدة يومين" بدلاً من "صامت".
تخصيص صوت الإخطار:
إذا كنت تريد الاحتفاظ بالإشعارات مع تغيير الصوت، فانقر على "الصوت" وحدد نغمة مختلفة عن أصوات الإشعارات بهاتفك.
تعطيل الاهتزاز:
لمنع الاهتزاز لهذه المحادثة، قم بإلغاء تحديد خيار "الاهتزاز".
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