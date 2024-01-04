شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على رقم هاتفك على iPhone أو Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان تجد أنك لا تتذكر رقم هاتفك، نظرًا لأنك لا تتصل بنفسك كثيرا فهذا ليس سيناريو غير شائع للغاية، ويزداد الأمر سوءًا إذا كنت تستخدم رقم هاتف ثانيًا بشكل متكرر إلى جانب رقمك الرئيسى.

ومع ذلك، لا يزال الأمر محرجًا بدرجة كافية ألا ترغب في سؤال شريكك أو صديقك: "مرحبًا، ما هو رقم هاتفى؟

وفيما يلى كيفية العثور على رقم هاتفك فى الأنواع المختلفة للهواتف وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

كيفية العثور على رقم هاتفك على اي فون

يعد البحث عن رقم هاتفك على جهاز iOS أمرًا سهلاً ومريحًا لأن معظم مستخدمي iOS يستخدمون نفس الإصدار ، وهناك طريقتان يمكنك من خلالهما تحديد رقم هاتفك بسهولة: تطبيق جهات الاتصال أو في الإعدادات.

1 جهات الاتصال: افتح تطبيق الهاتف ، واضغط فوق جهات الاتصال ، سيكون رقمك هو أول رقم مدرج.

2 الإعدادات: انتقل إلى الإعدادات > الهاتف وسيكون رقمي هو الحقل الأول في القائمة، يمكنك بالطبع تغيير هذا أو تعديله إذا كنت ترغب في ذلك من خلال الضغط على الرقم.

كيفية العثور على رقم هاتفك على أندرويد

لا تتفاجأ باكتشاف بعض الاختلافات في الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للعثور على رقم هاتفك المحمول على جهاز Android.

وذلك لأن مستخدمي Android قد يستخدمون إصدارات مختلفة من نظام التشغيل وبسبب الاختلافات في كيفية تنفيذ نظام التشغيل عبر العلامات التجارية للأجهزة.

لذلك لا بد أن تكون هناك واجهات مختلفة اعتمادًا على الجهاز الذى تستخدمه وإصدار نظام التشغيل الذي تقوم بتشغيله. بشكل عام، ومع ذلك، تبدأ جميع الطرق من الإعدادات.

1 انتقل إلى الإعدادات وابحث عن رقم هاتفى فى شريط البحث.

2 ستعطيك النتيجة المسار: النظام > حول الهاتف > الحالة .

3 بدلاً من ذلك، قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال وسترى معلومات الاتصال الخاصة بك في الأعلى مباشرةً.