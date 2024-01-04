تكنولوجيا: هاتف Galaxy A55 من سامسونج يُظهر إطارًا معدنيًا في الصور الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مجموعة ثانية من الصور الخاصة لهاتف Samsung Galaxy A55 والتي تبدو أكثر رسمية من الأولى.

والأهم من ذلك، يبدو أن هذه الصور تؤكد التصميم، بما في ذلك الإطار المعدني، والذي تم رفعه قليلاً حول عناصر التحكم الموجودة على الجانب الأيمن من الهاتف. وهو نفس تصميم هاتفي Galaxy A15 و Galaxy A25 التي كشفت عنهم سامسونج مؤخرًا.

وعلى ما يبدو، تكشف الصور عن ألوان الهات؛ الازرق والوردي والاسود.

يتميز الهاتف بظهر كلاسيكي من سامسونج مزود بإعداد كاميرا مكون من ثلاثة عدسات وفتحة فلاش LED. ويتشابه هذا مع تصميم هاتف Galaxy A54 من العام الماضي وأحدث هواتف سامسونج.

سيحتوي Galaxy A55 على معالج Exynos 1480، ومعالج الرسوميات Xclipse 530 المستند إلى AMD RDNA2.

وفقًا للشائعات السابقة، سيحتوي Galaxy A55 على شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ودعم الشحن السلكي بقوة 25 واط.

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