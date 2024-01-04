تكنولوجيا: إطلاق شاشات الألعاب ViewSonic Omni بدقة 2K ومعدل تحديث يصل إلى 180 هرتز في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة ViewSonic مؤخرًا سلسلة جديدة من شاشات الألعاب في الهند ضمن تشكيلة Omni الخاصة بها.

تتضمن المجموعة كل من VX3219-2K-PRO-2، و VX2758A-2K-PRO-2 و VX79-FHD، وتهدف هذه الشاشات إلى تعزيز تجربة الألعاب والترفيه.

وهناك إصدارين بارزين في هذه السلسلة هما VX2479-HD-PRO و VX2779-HD-PRO، واللذان يتميزان بشاشات IPS Full HD بحجم 24 بوصة ومعدل 165 هرتز وكذلك شاشات IPS Full HD بحجم 27 بوصة ومعدل 180 هرتز، على التوالي.

يشترك كلا الطرازين في ميزات مماثلة، مثل شاشة مضادة للتوهج، ودعم 104% من الوان RGB، ودعم HDR10، ومعدل تحديث 165 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية (MPRT). كما انها متوافقة مع VESA Mount للإعداد المرن وتدعم AMD Free Sync لتحسين أداء الرسومات.

بالانتقال إلى Omni VX3219-2K-PRO-2 و Omni VX2758A-2K-PRO-2، توفر هذه الشاشات تجربة لعب محسنة.

تقدم الأولى شاشة IPS QHD 2K بحجم 32 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، مما يضمن مرئيات حية مع الحد الأدنى من تأخر الإدخال.

في حين تتميز الأخيرة بشاشة QHD IPS بحجم 27 بوصة مع معدل تحديث 170 هرتز للألعاب وهي سريعة الاستجابة ومزودة بتقنية AMD FreeSync Premium ووقت استجابة أقل من 0.5 مللي ثانية، وتضمن هذه الشاشات تقديم رسومات سلسة.

تلبي إعدادات ViewMode المسبقة الحصرية تطبيقات الترفيه المختلفة، مما يعمل على تحسين أداء الشاشة لمختلف الأنشطة مثل الألعاب ومشاهدة الأفلام والتحرير.

وتشمل الميزات الإضافية تقنية HDR10 ودعم 137% من الوان RGB، وتقنية معدل التحديث المتغير، مما يوفر خيارات متنوعة للاعبين وعشاق الترفيه.

تساهم تقنيات العناية بالعين، مثل مرشح الضوء الأزرق والضوء الخالي من الوميض، في توفير تجربة مشاهدة مريحة.

علاوةً على ذلك، توفر Omni VX2758A-2K-PRO أيضًا ميزات قابلة للتعديل مثل تعديل الارتفاع والإمالة والدوران والمحور لإعداد قابل للتخصيص.

تأتي شاشات سلسلة ViewSonic Omni بالأسعار التالية في الهند: يبلغ سعر ViewSonic Omni VX2479-HD-PRO حوالي 9999 روبية هندية، في حين تتوفر ViewSonic Omni VX2779-HD-PRO بسعر 11999 روبية هندية.

وبالنسبة لإصدارات المستوى الأعلى، فتأتي ViewSonic Omni VX2758A-2K-PRO-2 بسعر 19499 روبية هندية، بينما تأتي ViewSonic Omni VX3219-2K-PRO-2 بسعر 25499 روبية هندية.

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