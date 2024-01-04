تكنولوجيا: سلسلة أجهزة تلفاز Roku Pro تتميز بتقنية Mini LED في الشاشة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Roku تتخذ خطوات إلى سوق أجهزة التلفاز المتميزة خلال حدث CES 2024 بمجموعاتها الجديدة من سلسلة Pro، والتي تتميز بإضاءة خلفية Mini LED لتحسين السطوع والتباين، بالإضافة إلى الصوت المحسن.

أعلنت الشركة عن أول أجهزة تلفازات ذاتية الصنع في حدث CES العام الماضي، وهي خطوة مفاجئة، نظرًا لأنها دخلت أيضًا في شراكة مع TCL وشركات أخرى لسنوات لتصنيع “أجهزة تلفازات Roku” المدعومة بنظام التشغيل Roku.

وكانت الدفعة الأولى من تلفازات Roku، طرازي Select وPlus، وكانت هذه الأجهزة موجهة نحو القيمة بشكل واضح، حيث تراوحت الأسعار من 149 دولارًا إلى 999 دولارًا.

وتصل تكلفة سلسلة Pro؛ التي تتضمن إصدارات 55 بوصة و 65 بوصة و 75 بوصة، إلى 1500 دولار.

يبدو أن Roku لا تزال تستهدف المتسوقين ذوي القيمة والذين عادة ما يفكرون في أجهزة تلفازات TCL الأرخص.

ففي حين تضمنت أجهزة تلفازات Plus متوسطة التكلفة السابقة من Roku بعض الميزات البارزة، مثل شاشات QLED ودعم Dolby Vision وAtmos، إلا ان الإضاءة الخلفية Mini LED في تلفازات سلسلة Pro ستكون بمثابة ترقية ملحوظة.

تتميز معظم أجهزة التلفاز متوسطة المدى بكمية صغيرة من اماكن الإضاءة الخلفية المعتمة المحلية، والتي يمكن أن تزيد السطوع والتباين في مناطق معينة من الشاشة.

توفر المصابيح الخلفية LED الصغيرة سطوعًا أعلى، وبما أنها صغيرة جدًا، فإنها تسمح بمئات (وربما الآلاف) من مناطق التعتيم.

في هذه المرحلة، تعد مصابيح Mini LED هي الأقرب إلى قوة OLED، والتي يمكنها تشغيل وإيقاف وحدات البكسل الفردية لتحقيق اللون الأسود المثالي ومستويات شديدة من التباين على شاشة LED قياسية.

علاوةً على ذلك، أعلنت Roku أيضًا أنها ستستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لميزات Roku Smart Picture الجديدة، والتي يمكنها ضبط أجهزة تلفازات Roku تلقائيًا لأنواع معينة من المحتوى.

وتقول الشركة إن معظم المستهلكين لا يقومون عادةً بضبط إعدادات التلفاز الخاص بهم، مما يعني أنهم على الأرجح عالقون في مشاهدة المحتوى بطرق دون المستوى الأمثل.

لن نرى ميزة Smart Picture قيد التنفيذ حتى ربيع 2024، ولكن من المحتمل أن تساعد في تقليل سلاسة الحركة أثناء الأفلام وتعزيزها في الألعاب الرياضية، حيث تريد أن تبدو اللقطات أكثر واقعية.

كما تقول Roku إن أجهزة تلفازات Pro Series الجديدة الخاصة بها ستصل إلى الولايات المتحدة في ربيع عام 2024. وستعمل الشركة أيضًا على توسيع نطاق توفر البيع بالتجزئة لمجموعات سلسلتي Select وPlus، لكن ليس لدينا تفاصيل حول المكان الذي ستظهر فيه بعد.

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