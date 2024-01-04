تكنولوجيا: Dell تقدم جيل جديد من أجهزة Dell XPS في فعاليات معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد LG لإطلاق جيل جديد من أجهزة Dell XPS في فعاليات معرض CES 2024، والذي يتضمن إصدارات بحجم 13، و14، و16 إنش، بتصميم يحاكي إصدار XPS 13 Plus من العام الماضي، مع بعض التحسينات.

تنطلق إصدارات Dell XPS دون علامة Plus التجارية هذا العام في عناوين الأجهزة، كما تتضمن الأجهزة مسند زجاجي للمعصم يحجب لوحة اللمس في المنتصف، أيضاً تتضمن الأجهزة أزرار بخاصية اللمس إلى أعلى لوحة المفاتيح، كما تتميز المفاتيح بحجم أكبر لدعم المستخدم براحة أكبر عند الكتابة.

وتتميز الأجهزة بتصميم من الألومنيوم زجاجي، كما تأتي الشاشة بتقنية “Dell fashion” مع تصميم فائق النحافة “Infinity Edge” للإطارات، وتعد الأجهزة من بين الإصدارات الأولى المميزة بمفتاح مخصص ل “Windows Copilot”.

أيضاً تقدم Dell جهاز XPS 13 هذا العام دون مدخل 3.5مم للسماعات، بينما يأتي جهازي XPS 14، وXPS 16 بعدد 3 من منافذ Thunderbolt 4 USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة microSD.

وتقدم Dell مع الأجهزة محولات USB C إلى USB Type A وHDMI، إلا أن المحولات لا تتوفر في إصدار XPS 13، كما تدعم Dell الأجهزة الجديدة بمعالجات Intel Core Ultra الجديدة والتي تتضمن NPU لتقنية الذكاء الإصطناعي، لذا تدعم المهام الإبداعية.

كما تدعم Dell أجهزة XPS 14 و16 هذا العام بإختيار في كروت الشاشة RTX 40، أيضاً تدعم أجهزة XPS الجديدة ميزة معدل التحديث المتغير وجودة عرض FHD+، على أن يتراوح معدل التحديث من 30hz إلى 120Hz.

وتقدم Dell نماذج بشاشة OLED في أجهزة XPS 13 و14 التي تتوفر بشاشات OLED بجودة عرض 3K، بمعدل تحديث 60Hz و120Hz، بينما يتوفر إصدار XPS 16 بجودة عرض 4K وشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz.

ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Dell XPS الجديدة قريباً، على أن ينطلق XPS 13 بسعر يبدأ من 1300 دولار، بينما يتوفر XPS 14 بسعر يبدأ من 1700 دولار، ويتوفر XPS 16 بسعر يبدأ من 1900 دولار.

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