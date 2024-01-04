تكنولوجيا: إطلاق مصابيح الإضاءة الذكية الجديدة من U-tec في حدث #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة U-tec على توسيع نطاق منتجاتها المنزلية الذكية لتشمل العديد من منتجات الإضاءة، والتي من المتوقع إطلاقها قريبًا.

في السابق، كانت العلامة التجارية متخصصة في الأقفال الذكية من خلال مجموعة Ultraloq، مع ثلاثة إصدارات جديدة قادمة في الطريق.

تتضمن مجموعة الإضاءة الساطعة اثنين من مصابيح الإضاءة الذكية، والتي تدعي الشركة أنها أول مصابيح Wi-Fi Mesh في السوق.

يوفر هذا النظام اتصالاً ثابتًا من مصباح إلى مصباح بدون محور أو جسر. بالإضافة إلى ذلك، يتم توصيل مصباح واحد فقط بجهاز Wi-Fi الخاص بك، مما يقلل من ازدحام الشبكة.

تنتج مصابيح A19 و A23 إضاءة خافتة متعددة الألوان مع نطاق سطوع أعلى من المتوسط ​​يتراوح بين 1100 إلى 2200 لومن. ويمكنك التحكم في المصابيح الذكية عن بعد عبر تطبيق U-tec أو الأوامر الصوتية، مع الإصدارات المصممة لمساعد Alexa و Google Home و SmartThings.

تأمل U-tec في إصدار إصدارات Matter من المصابيح، والتي ستضيف التوافق مع Apple Home في المستقبل. كما تشير صفحة المنتج أيضًا إلى أن ميزة الكشف عن الاشخاص بالرادار يمكنها تشغيل الأضواء.

سيتم إطلاق مفتاح Smart Dimmer Switch إلى جانب المصابيح الذكية، مما يوفر خيارًا آخر للتحكم في الإضاءة الخاصة بك.

ليس من الواضح كم ستكلف مصابيح U-tec Bright Smart Light؛ ولكن من المتوقع أن يتم بيع Smart Dimmer Switch بسعر 22.99 دولارًا.

سيتم عرض مجموعة U-tec الجديدة في حدث CES 2024، حيث يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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