تكنولوجيا: سامسونج تعمل على شاحن USB-C مزدوج بقوة 50 واط وشاحن آخر بقوة 45 واط #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التوقعات الحالية إلى ان هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24 و Galaxy S24+ ستدعم نفس سرعات الشحن مثل إصدارات عام في 2023 السابقة؛ والتي تبلغ 45 واط لكل من Plus و Ultra، و25 واط للإصدار القياسي.

ويبدو ان سامسونج تعمل على أجهزة شحن جديدة، كما ذكر المسرب رولاند كواندت. الأول سيكون شاحن سلكي وهو Samsung Charger Duo 50W.

سيحتوي هذا الشاحن على منفذي USB-C، لذا من المحتمل أن يصل الحد الأقصى إلى 45 واط مع منفذ واحد قيد الاستخدام و 25 واط عندما يكون كلاهما قيد الاستخدام. ويأتي هذا الشاحن برقم طراز EP-T5020.

اما عن الشاحن الآخر، فهو عبارة عن تحديث لمحول الطاقة Samsung 45W (EP-T4510) المعروف باسم EP-T4511. ليس من الواضح تمامًا ما هي الاختلافات مع هذا الشاحن، ولكن من المفترض أن يحتوي على منفذ USB-C واحد مثل الطراز الأقدم.

جدير بالذكر ان أجهزة الشحن الجديدة هذه ستكون بعملية شراء منفصلة، ولن تكون مضمنة ضمن صندوق الهاتف.

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