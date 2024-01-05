تكنولوجيا: خدمة Google Bard Advanced قادمة، لكن من المحتمل ألا تكون مجانية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لتقديم خدمة Google Bard Advanced، والتي قد تمثل المحاولة الأولى للشركة لتحصيل رسوم مقابل برنامج دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يُظهر الكود الموجود على موقع Bard الإلكتروني فرصة الحصول على برنامج Bard Advanced مجانًا لمدة ثلاثة أشهر، مما يعني أنه سيأتي مقابل تكلفة بعد ذلك.

وقام مستخدم على منصة X بمشاركة الكود المكتشف، والذي يتضمن أيضًا رابط Google One القديم. قد يعني هذا أنه سيُطلب من المستخدمين الحصول على اشتراك Google One للوصول إلى Bard Advanced.

أعلنت جوجل لأول مرة عن Bard Advanced في ديسمبر 2023 مع نموذج اللغة الكبير الجديد المزود بالذكاء الاصطناعي Gemini وجهاز حاسب فائق الذكاء الاصطناعي من Google Cloud.

وأوضح ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في منشور بالمدونة، أن نموذج Gemini هو النموذج الأكثر قدرة من جوجل حتى الآن، مع القدرة على الفهم والتفكير بسلاسة حول جميع أنواع المدخلات من الألف إلى الياء، وهو أفضل بكثير من النماذج متعددة الوسائط الحالية.

يتضمن Gemini ثلاثة مستويات: Gemini Ultra و Gemini Nano و Gemini Pro، وتستخدم خدمة Bard المستوىالاخير.

كما ان Gemini Ultra ليس متاحًا للعامة بعد، لكن ذكرت جوجل أنه سيكون القوة الدافعة وراء Bard Advanced.

أما بالنسبة لتوفر Bard Advanced، فإن الكود المذكور أعلاه يشير إلى أنه يمكن ربطه بـ Google One (على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي فئة الاشتراك المطلوبة) ولكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل حتى الآن.

تقوم جوجل حاليًا باختبار قدراتها مع مجموعة صغيرة (وهذا قد يكون أيضًا سبب ظهور الكود). ولا يوجد تاريخ محدد لإصدار خدمة Bard Advanced حتى الآن، لكن ذكرت شركة جوجل في شهر ديسمبر إنها ستكون متاحة “في أوائل العام المقبل“، لذا يمكن إطلاقها في أي وقت.

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