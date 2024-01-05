شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف مفتاح AI Copilot فى أول تغيير للكيبورد منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف شركة مايكروسوفت زرًا إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيل Windows لتنشيط خدمة AI Copilot، مع توفر أول الأجهزة التى تستخدم المفتاح الجديد هذا الشهر، وفقًا لموقع gadgets360.

يعد مفتاح Copilot، الذى سيكون مكانه على يمين شريط المسافة، هو أول تغيير فى تخطيط لوحة مفاتيح Windows منذ أن أضافت Microsoft مفتاح Windows/Start فى عام 1994، مما يؤكد التزام الشركة بالذكاء الاصطناعى، وسيعرض شركاء أجهزة Microsoft أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 11 مع زر Copilot خلال الأيام القادمة فى مؤتمر CES التكنولوجى، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الميزة مطلوبة.

سيساعد الاختصار المستخدمين على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكترونى وتلخيص النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وقال يوسف مهدى، كبير مسؤولى التسويق للمستهلكين فى مايكروسوفت، فى مدونة تعلن عن التغيير: “سيتم دمج الذكاء الاصطناعى بسلاسة فى نظام التشغيل ويندوز، بدءًا من النظام، إلى السيليكون، إلى الأجهزة”.

وترى الشركة التى يقع مقرها فى ريدموند بواشنطن أن عام 2024 هو "عام الكمبيوتر الشخصى المزود بالذكاء الاصطناعي"، وفقًا لمهدى، وهو ما يعكس الاتجاه الناشئ بين صانعى الهواتف الذكية للترويج لأحدث موديلاتهم على أنها "هواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي"، ولكن Microsoft أمضت العام الماضى فى إعادة تجهيز أكبر منتجاتها حول تقنية الذكاء الاصطناعى التى يمكنها إنشاء محتوى جديد من مجموعات البيانات الضخمة، تتضمن هذه القائمة الآن Windows وOffice وBing Search وبرامج الأمان ومنتجات العملاء والتمويل، يستفيد العمل بشكل كبير من تقنية GPT-4 من OpenAI، والتى استثمرت فيها مايكروسوفت 13 مليار دولار.

بالنسبة لمصنعى الأجهزة، لم يُترجم توجه مايكروسوفت نحو خدمات الذكاء الاصطناعى بعد إلى زيادة فى المبيعات، حيث يتم طرح ميزات Copilot الجديدة على الأجهزة الجديدة والحالية على حدٍ سواء، وإن وعد مهدى بنسج الذكاء الاصطناعى فى الأجهزة والسيليكون قد يشير إلى مزيد من الضغط على المستهلكين للترقية مع تطور مايكروسوفت وتحسين عروض الذكاء الاصطناعى الخاصة بها.