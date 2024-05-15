لابيد: إبرام صفقة وإعادة الاسرى أهم من عملية عسكرية برفح

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد في حديث للإذاعة الرسمية أن "إبرام صفقة وإعادة الاسرى أهم من عملية عسكرية برفح".

وفي وقت سابق، حمّل لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مسؤولية قرار الإدارة الأميركية تعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وتأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده ستوقف إمدادات الأسلحة حال اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح جنوبي قطاع غزة.

واكد لابيد في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن سبب الخطوة الأميركية هو "الإدارة الفاشلة من جانب حكومة إسرائيل".

وأوضح حديثه بالقول إن حكومة نتانياهو "نقلت النقاشات إلى المجال العام.. فشل ذلك وتحوله إلى خلاف عام في وقت الحرب، تتحمله بالكامل الحكومة".

وتابع: "لم يكن من المفترض أن نصل إلى هذا الحد. بعد دقيقة واحدة من منح الأميركيين لنا 14 مليار دولار، وقف رئيس الوزراء في ذكرى يوم المحرقة وقال: لو كان على إسرائيل أن تقف وحدها فستفعل. شعر الأميركيون بالإهانة بسبب ذلك".