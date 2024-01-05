شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر سوق الهواتف الذكية.. ومخاوف من مستقبلها فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة Apple تواصل قيادة سوق الهواتف الذكية المتميزة على مستوى العالم، حيث يشتمل الهاتف الذكى العالمي المتميز على أجهزة بسعر الجملة يبلغ 600 دولار أو أكثر، ووفقًا لـ CounterPoint Research، "لا تزال شركة Apple هى الرائدة بلا منازع فى السوق المتميزة"، وتستمر الشركة فى الاحتفاظ بحصة تبلغ 71% فى السوق، أما الشركة الثانية فى القائمة هى سامسونج بحصة سوقية تبلغ 17%.

لكن مقارنة بعام 2022، تراجعت حصة آبل هذا العام، ويقال إن هناك عاملين رئيسيين وراء هذا الانخفاض في حصتها فى السوق: الأول، بسبب عودة هواوى إلى الصين مدفوعة بسلسلة هواتف Mate 60، وثانيًا، اكتسبت سامسونج أيضًا حصة مدفوعة بسلسلتى S23 وFoldable.

ما الذي قد يضر أبل في عام 2024؟

لا تزال الصين تمثل تحديًا بعض الشيء لشركة Apple في ظل التوترات بين الصين والولايات المتحدة، ومنعت العديد من حكومات الولايات الصينية مسؤوليها من استخدام أجهزة iPhone كهواتف رسمية، وثانيًا، يقال إن الأجهزة القابلة للطي ظهرت كأداة تمييز في السوق المتميزة. هنا مرة أخرى، لماذا لا توجد علامة على إطلاق شركة Apple للهواتف القابلة للطي في عام 2024 أيضًا، فقد انضم جميع المنافسين الآخرين إلى سباق الأجهزة القابلة للطي.

الاتجاهات المتغيرة فى سوق الهواتف الذكية

وتعليقًا على نمو السوق المتميزة، قال فارون ميشرا، كبير المحللين: “لقد كان هناك تحول في أنماط شراء المستهلكين في سوق الهواتف الذكية، وبالنظر إلى الأهمية التي يحملها الهاتف الذكي، فإن المستهلكين على استعداد لإنفاق المزيد للحصول على جهاز عالي الجودة يمكنهم استخدامه لفترة أطول.

أصبح امتلاك أحدث وأروع الهواتف الرائدة أيضًا رمزًا للمكانة لدى العديد من المستهلكين، خاصة فى الأسواق الناشئة، حيث ينتقلون مباشرة من النطاق المتوسط السعر إلى النطاق المتميز، وعلاوة على ذلك، أصبحت هذه الأجهزة ميسورة التكلفة بشكل متزايد بسبب مواسم الترويج وخيارات التمويل.

وفى السوق المتميزة، فإن القطاع فائق الجودة هو الذى يقود النمو، واستحوذ قطاع الأسعار التى تبلغ 1000 دولار أمريكى وما فوق على أكثر من ثلث إجمالى مبيعات السوق المتميزة في عام 2023. وبشكل عام، من المرجح أن يستمر القطاع المتميز فى التفوق على سوق الهواتف الذكية العالمية. ستستفيد شركات تصنيع المعدات الأصلية التى يمكنها تمييز نفسها، والأهم من ذلك، بناء علامة تجارية قوية، من نمو هذا القطاع.