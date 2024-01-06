تكنولوجيا: جهاز الألعاب المحمول MSI CLAW يظهر على منصة Geekbench مع معالج Intel Core Ultra 7 155H القوي #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مر حوالي يوم منذ أن قامت شركة MSI بإثارة أول جهاز ألعاب محمول خاصة بها. لم تكشف الشركة رسميًا عن الاسم، ولكن بفضل الملصق الترويجي لمتجر صيني، علمنا أنه يسمى MSI CLAW.

والآن، ظهر جهاز الألعاب المحمول على قاعدة بيانات Geekbench. وبذلك، فقد حصلنا على تفاصيل حول المواصفات الأساسية لجهاز الألعاب المحمول.

كما هو متوقع، سيتم تشغيل MSI CLAW بالفعل بواسطة أحدث معالج Intel Meteor Lake، وعلى وجه التحديد، أظهرت قائمة Geekbench أنه يعتمد على معالج Intel Core Ultra 7 155H مع 16 مركزًا و 22 خيط مسار.

يضم المعالج 6 أنوية من نوع P، و 8 أنوية من نوع E، ونواة من نوع LP، وسيجلب MSI CLAW ضعف عدد النوى الموجودة في معالج Ryzen Z1 Extreme.

وهذا يعني بلا شك ان ان الجهاز سيكون أقوى بشكل أساسي من Asus ROG Ally وLenovo Legion Go، وهما من المنافسين المباشرين لجهاز الألعاب المحمول القادم من MSI.

ومن ناحية الرسومات، يوفر الجهاز معالج رسومات Intel Arc 8-Core iGPU. وفي حين أن TDP الأساسي لوحدة المعالجة المركزية هو 28 واط، فإنه يمكن أن يصل إلى 115 واط مع Max Turbo Power. ولكن ليس من الواضح حتى الآن كيف قامت شركة MSI بتكوين وحدة المعالجة المركزية لجهاز الألعاب CLAW المحمول الخاص بها.

أشارت المعايير المبكرة للمعالج إلى أن رسومات Arc Xe-LPG الخاصة بوحدة المعالجة المركزية تقدم أداءً تنافسيًا مقابل وحدات AMD RDNA 3 APUs، مثل مجموعتي Ryzen 8040 و7040.

توفر وحدة المعالجة المركزية Intel الموجودة داخل MSI CLAW أيضًا العديد من الميزات التي تركز على الألعاب، مثل Xe Super Sampling.

أما بالنسبة للنتيجة المعيارية لـ Geekbench، فقد حقق جهاز الألعاب MSI القادم مع 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية حوالي 11543 نقطة على النواة المتعددة و 2403 نقطة على النواة الواحدة.

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