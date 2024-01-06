تكنولوجيا: هواتف Honor Magic6 و Magic6 Pro ستكون متاحة بجميع الألوان للطلب المسبق في 11 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تعلن شركة Honor عن هواتف Magic6 الرائدة في الأسبوع المقبل، وأدرجت الشركة أخيرًا هاتفي Magic6 و Magic6 Pro في متجرها عبر الإنترنت.

أكدت الصور أن جهاز Pro سيحتوي على كاميرا تكبير 100X (من المحتمل أن تكون عشرة اضعاف بصريًا والباقي رقميًا)،في حين أن الاصدار القياسي ستحتوي على تكبير حتى خمسين ضعف، ولا توجد عدسة منظار.

يمكننا أيضًا أن نرى أن Magic6 Pro سيحتوي على كاميرا امامية مزدوجة ضمن فتحة واسعة، بينما سيأتي Magic6 بثقب واحد للكاميرا.

ستعقد الشركة حدثًا لمدة يومين في الصين، حيث ستقدم سلسلة Magic6، بما في ذلك إصدار Porsche Design الذي من المحتمل أن يكون خليفة Magic5 Ultimate.

ستأتي الهواتف بنظام MagicOS 8.0، والذي سيتم الإعلان عنه أيضًا خلال الحدث. ولم تنشر شركة Honor جدولًا رسميًا بعد، مما يعني أنه ليس لدينا الوقت المحدد للإعلانات.

ومع ذلك، فقد كشفت القوائم أن الطلبات المسبقة الفعلية لهواتف Magic6 ستبدأ في 11 يناير الساعة.

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