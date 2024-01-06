شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام التمان مؤسس ChatGpt يدعم العرب والمسلمين بعد أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAIمطورة تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGpt، إن العاملين في مجال التكنولوجيا الفلسطينيين الذين تحدث معهم لا يشعرون بالحرية في التعبير عن أنفسهم لأنهم يخشون أن يضر ذلك بحياتهم المهنية.

وتوجه ألتمان إلى تويتر يوم الخميس لمشاركة أفكاره، حيث قال "يشعر الزملاء المسلمون والعرب (وخاصة الفلسطينيين) في مجتمع التكنولوجيا الذين تحدثت معهم بعدم الارتياح عند التحدث عن تجاربهم الأخيرة، غالبًا بسبب الخوف من الانتقام والإضرار بآفاق حياتهم المهنية، يجب أن تتحد صناعتنا في دعمنا لهؤلاء الزملاء".

وأضاف في تغريدته: "إنه وقت فظيع"، وأضاف: "ما زلت آمل في تحقيق سلام حقيقي ودائم، وأن نتمكن في هذه الأثناء من التعامل مع بعضنا البعض بتعاطف".

وسأل أحد المعلقين: "كيف حال الزملاء اليهود؟" رد عليه ألتمان: "أنا يهودي، أعتقد أن معاداة السامية مشكلة كبيرة ومتنامية في العالم، وأرى الكثير من الأشخاص في صناعتنا يؤيدونني، وهو ما أقدره بشدة، أرى أقل بكثير من ذلك للمسلمين."

وقد كافحت شركات التكنولوجيا لإدارة مناقشات الموظفين حول اعتداء إسرائيل على غزة، حيث قامت شركة Apple بحذف رسائل Slack من الموظفين حول الحرب قبل إيقاف قنوات Slack المخصصة للموظفين المسلمين واليهود مؤقتًا، حسبما أفاد آشلي ستيوارت من Business Insider سابقًا.

وفي جوجل، نشر بعض الموظفين رسالة مفتوحة في نوفمبر قائلين إن العمال المسلمين والعرب والفلسطينيين في الشركة يتعرضون "للكراهية والإساءة والانتقام" و"الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير".

وفي الوقت نفسه، واجه بادي كوسجريف، رجل الأعمال الأيرلندي والمؤسس المشارك لقمة الويب، وهو مؤتمر تكنولوجي يعقد في أوروبا كل عام، ردود فعل عنيفة لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وانسحب الحاضرون وشركات مثل إنتل وسترايب بعد ذلك من المؤتمر، واستقال كوسجريف وسط ضغوط متزايدة.