شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ فرض رسوم على Bard Advanced وتسمح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة مخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إصدار أكثر تحسين من Bard، حيث يقوم على أحدث طراز Gemini لكن لن يكون هذا الإصدار من Bard مجانيًا للمستخدمين.

وفقا لتقرير indiatoday، فإن النسخة المطورة من Bard التى تقدمها جوجل من المتوقع أن تقدم ميزات متقدمة من خلال اشتراكها المدفوع Google One وسيُعرف هذا الإصدار المحسّن باسم "Bard Advanced"، ويتم تشغيله بواسطة نموذج اللغة الكبير الجديد من جوجل Gemini Urtla، مما يجعله منافسًا لـ ChatGPT وMicrosoft Copilot.

وفقا للمطور Dylan Roussel، الذي اكتشف الإصدار الجديد، سيكون Bard Advanced متاحًا من خلال Google One كجزء من اشتراك مدفوع، ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بفترة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر.

وبما أن الميزة لا تزال قيد التطوير فمن المتوقع أن تسمح للمستخدمين باستكشاف موضوعات مختلفة والاستفادة من قدرات Bard المتقدمة، بما في ذلك مهارات الرياضيات والتفكير المنطقي المحسنة.

علاوة على ذلك، اكتشف روسيل تحديثات إضافية وشارك لقطات شاشة تكشف عن ميزة تحمل الاسم الرمزي Motoko، وتتمتع هذه الميزة بالقدرة على تمكين المستخدمين من إنشاء برامج الروبوت المخصصة الخاصة بهم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستخدمون سيكون لديهم القدرة على مشاركة هذه الروبوتات أو ما إذا كانت هناك تكلفة مرتبطة بالوصول إلى هذه الميزة.

وفي خطوة مماثلة العام الماضي، أعلنت OpenAI أن مشتركي GPT Plus سيكون لديهم القدرة على إنشاء ومشاركة الروبوتات المخصصة، وفى الوقت نفسه، قال المطور بيدروس بامبوكيان أيضًا إن جوجل تعمل على مستوى "متقدم"، مما يشير إلى التزام الشركة بتقديم تجربة ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا.

وفي السابق قدمت جوجل نموذجها اللغوي الكبير Gemini Pro، للمطورين والمؤسسات كجزء من أدوات التطوير، ويتيح Google AI Studio الوصول المجاني إلى Gemini Pro وGemini Pro Vision لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات، مع ما يصل إلى 60 طلبًا في الدقيقة.

وفي الأشهر المقبلة، تخطط جوجل لإطلاق Gemini Urtla، وهو الطراز الأكثر قدرة المصمم للمهام المعقدة للغاية، وتهدف الشركة إلى تحسين النموذج واختبار سلامته بشكل أكبر، مع دمج تعليقات الشركاء.

الجدير بالذكر، عندما أطلقت جوجل منتج Bard في شهر فبراير من العام الماضي، قال الكثيرون إن المنتج تم إطلاقه على عجل.

وارتكب برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويأمل في التنافس مع ChatGPT وBing التابع لشركة مايكروسوفت ، أخطاء واقعية في الفيديو التوضيحي الخاص به، وتم استدعاؤه عبر الإنترنت.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، قام Bard بتحسين جودة استجاباته، بل وأطلق عددًا من الميزات الجديدة في الأشهر القليلة الماضية.