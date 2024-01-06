تكنولوجيا: Casio تطلق ساعات G-SHOCK RANGEMAN الذكية بتصميم مقاوم لدعم المغامرين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Casio عن ساعات Casio G-SHOCK RANGEMAN الذكية التي تستهدف دعم المستخدمين في المغامرات والرحلات بتصميم قوي ومقاوم أكثر.

كشفت Casio America عن سلسلة ساعات G-SHOCK RANGEMAN الذكية التي تتميز بهكيل قوي مقاوم للصدمات، والرطوبة وأيضاً الأتربة.

وتختلف الإصدارات الجديدة من Casio عن الإصدارات التقليدية التي تأتي غالباً بشاشات لا تدعم مقاومة السقوط أو الصدمات، حيث يدعم الهيكل الخارجي لساعة G-SHOCK عزل الأجزاء الداخلية والشاشة من التعرض للتلف.

كما تأتي أزرار الساعة الذكية وأجهزة الإستشعار بطبقة حماية من الفولاذ لمقاومة الصدمات، بينما تأتي الشاشة بإطار مرتفع مصمم من الراتنج الحيوي الذي يدعم حماية الشاشة، بينما صمم شريط المعصم من اليوريثان الذي يدعم تثبيت الساعة الذكية بكفاءة أعلى ومنع إنزلاق الساعة.

أيضاً يمكن لساعة G-SHOCK RANGEMAN مقاومة الوحل، والصدمات، والماء في عمق يصل إلى 200 متر، كما تأتي RANGEMAN بنظام GPS مدمج لدعم تتبع الموقع، وقياس الإرتفاع، مع بوصلة ودعم قياس الحرارة.

وتدعم الساعة الذكية مراقبة حالة المستخدم الصحية من خلال رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وحساب خطوات المستخدم، والسعرات الحرارية التي تم حرقها مع غيرها من المميزات.

وتدعم الساعة الذكية الإتصال بتطبيقات Apple Health، وGoogleFit إلى جانب Strava، لجمع بيانات التمارين الرياضية، كما تتضمن الساعة الذكية بعض من المميزات الإضافية التي تشمل 5 منبهات، ومؤقت، والتوقيت العالمي، ومواعيد الشروق والغروب.

وتتوفر RANGEMAN GPRH1000 بألوان الأسود والأصفر، على أن تتوفر الساعة الذكية بدءاً من 19 من يناير بسعر 500 دولار.

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