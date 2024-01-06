تكنولوجيا: شاشة الألعاب Cooler Master G2711 تنطلق بتقنية mini-LED في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Cooler Master في فعاليات معرض CES 2024 شاشة الألعاب الجديدة Cooler Master G2711، التي تأتي بتقنية Mini LED وسعر 449 دولار.

تتميز شاشة G2711 الجديدة من Cooler Master بلوحة VA بحجم 27 إنش، وجودة عرض 2K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، على أن تستهدف الشاشة دعم المستخدمين من المبدعين أو في تشغيل الألعاب.

وتدعم تقنية Mini LED تحسينات في نسبة التباين وخفض تأثير الهالات في الشاشة، وتأتي الشاشة بعدد 576 في مواقع التعتيم لتعزيز وضوح وعمق الصورة.

أيضاً تدعم الشاشة تباين 3000:1، كما تدعم محتوى HDR، ويصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 1500 nits لتجربة عرض مذهلة، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 1000.

وتنطلق شاشة Cooler Master G2711 بمعدل تحديث 165Hz، كما تدعم إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية في (MPRT) أو 4 مللي ثانية مع نمط GTG لتجربة عرض سريعة،أيضاً تدعم الشاشة معايير AMD FreeSync Premium Pro لدفع حركة إنسيابية وسلسة للإطارات مع تشغيل الألعاب.

أيضاً تتميز شاشة G2711 بتدرج لوني بنسبة 93.5% من ألوان Adobe RGB، وبنسبة 95% من ألوان DCI-P3، لهذا تتميز الشاشة بأفضل مستوى في دقة الألوان، مع دعم معايير Delta E ≤ 2.

الشاشة تدعم أيضاً معايير TUV لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء والومضات، كما تأتي بنظام تبريد لتشتيت الحرارة، لذا تتميز الشاشة بضوضاء أقل.

وللإتصال تضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB C بقدرة على شحن بقوة 15W، كما تتضمن الشاشة منفذ USB 3.0، وتدعم ضبط الإرتفاع، والتدوير والإمالة، على أن تتوفر Cooler Master Tempest G2711 بسعر 449 دولار.

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