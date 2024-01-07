تكنولوجيا: ساعات Amazfit تحصل على ميزات جديدة مع تحديث النظام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Amazfit تحديثات لساعاتها الذكية T-Rex Ultra وFalcon. ويبدو أن النظام الجديد متطابق بالنسبة الاصدارين، حيث أكد المستخدمون أن تحديث T-Rex Ultra يحمل عنوان الإصدار 8.36.8.1 ويبلغ حجمه 18.10 ميجابايت.

تتضمن الميزات الجديدة مع التحديث الأخير خطط تشغيل Zepp Coach، مع توفر بيانات مثل معدل الإكمال ومستوى الثقة عبر تطبيق Zepp.

وتلاحظ Amazfit أنه يجب على المستخدمين إنهاء أي خطط نشطة لـ Zepp Coach Basic AI لتمكين خطة التشغيل الجديدة.

تم إضافة نشاطين للسماح لك بتتبع تدريبات Pickleball وPadel، ويمكن العثور عليهما ضمن التمرين > المزيد من التدريبات > تدريبات الكرة.

يتضمن النظام أيضًا العديد من التحسينات، مثل إضافة بيانات الأداء في الوقت الفعلي إلى صفحة البيانات وبيانات مسافة الجري المعروضة بالأمتار أو الياردات.

بالنسبة لتدريبات القوة، يمكنك الآن ضبط إعدادات الوزن بزيادات قدرها 0.5 لتتبع الرفع بشكل أكثر دقة. ويتم عرض أفضل سجلاتك الشخصية حسب النوع للجري والتسلق والسباحة.

بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام قالب تدريب متتبع للوقت أو تدريب متقطع، يتم تشغيل أي تنبيهات اهتزازية أو صوتية في الثواني الخمس الأخيرة من المقطع.

إذا كنت تمتلك ساعة Amazfit T-Rex Ultra أو Falcon، فيمكنك تثبيت هذا التحديث عبر تطبيق Zepp بالانتقال إلى ملف التعريف > تحديد اسم الطراز الخاص بك > التحقق من وجود تحديثات.

يبدو أن النظام الجديد سيتم طرحه تدريجيًا، لذلك قد لا يكون متاحًا على جميع الساعات حتى الآن.

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