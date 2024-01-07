تكنولوجيا: أحدث نتائج Geekbench تظهر أن معالج Exynos 2400 يسد فجوة مع معالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من لا يوجد اي معلومات رسمية بعد، إلا أن التوقعات الخاصة بهاتف Galaxy S24 Ultra تشير إلى أنه سيستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 3 حصريًا، بينما سيستخدم كل من Galaxy S24 وS24+ معالج Exynos 2400 في معظم المناطق.

والآن، أظهرت النتائج المبكرة أن شريحة كوالكوم أسرع من شريحة سامسونج من حيث وحدة المعالجة المركزية.

ومع ذلك، ظهرت نتائج جديدة على Geekbench ويبدو أن Exynos يقوم بسد الفجوة. وفيما يلي النتائج المبكرة لهاتف Galaxy S24+ مع Exynos 2400 وGalaxy S24 Ultra مع Snapdragon 8 Gen 3:

وهنا نتائج من نفس النماذج من وقت سابق اليوم:

لا يزال معالج Snapdragon يحتل المركز الافضل، ولكنه أصغر من ذي قبل في كل من الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة.

وانخفض الفرق من 8%/4% إلى 5%/3% في الاختبارات الفردية/متعددة النواة. وفي هذه المرحلة، ستكون درجات الحرارة والكفاءة أكثر أهمية.

سيتم الكشف عن الهواتف في اليوم السابع عشر من شهر يناير، وعادةً ما تقوم سامسونج بيدء الطلبات المسبقة لمدة أسبوعين بعد حدث Unpacked.

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