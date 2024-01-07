شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 ألعاب جديدة تصل لـXbox Game Pass خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Xbox Game Pass هى خدمة اشتراك يمكن للاعبين من خلالها الوصول إلى مكتبة ألعاب تضم عدة مئات من العناوين مقابل رسوم شهرية قدرها 9.99 دولار أمريكي (الكمبيوتر الشخصي) أو 16.99 دولار أمريكي (وحدة التحكم).

وتتم إضافة عدد قليل من الألعاب كل شهر، ويمكن لأولئك الذين لا يريدون الحصول على اشتراك شراء وصول لمرة واحدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرًا، وتقدم أمازون، على سبيل المثال، عضوية لمدة شهر واحد أو عضوية لمدة 3 أشهر.

وخلال يناير 2024 الجاري تضيف مايكروسوفت ثمانية ألعاب إلى Xbox Game Pass: Assassin’s Creed Valhalla

Resident Evil 2

Close to the Sun

Hell Let Loose

Figment

Super Mega Baseball 4

We Happy Few

Those Who Remain

بالإضافة إلى ثلاثة ألعاب قابلة للتنزيل جديدة: Dead by Daylight: Chucky

Hello Neighbor 2 Anniversary Update