تكنولوجيا: هاتف Poco X6 5G يظهر أخيرًا على منصة FCC قبل إطلاقه في الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أيام من إطلاقه رسميًا، حصل هاتف Poco X6 5G أخيرًا شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وعلى عكس Poco X6 5G، وصل Poco X6 Pro 5G إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قبل شهر، إلى جانب تفاصيل المواصفات.

وعلى الرغم من تفاصيل تصميم ومواصفات Poco X6 5G الموجودة بالفعل، فإن قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تبدو بمثابة تأكيد للمعلومات الموجودة.

تؤكد القائمة وجود بطارية بسعة 5020 مللي أمبير مع رمز الطراز BM5V. وفيما يتعلق بالاتصال، تؤكد القائمة وجود شبكة WiFi مزدوجة النطاق و NFC.

من المثير للدهشة أنه يبدو ان Poco X6 5G يحتوي على واجهة MIUI 14.0، وهو عكس Poco X6 Pro 5G تمامًا، والذي تم الإعلان رسميًا عن أنه يتميز بـ HyperOS.

سيتم إطلاق سلسلة Poco X6 في 11 يناير في الهند، وهي تضم Poco X6 5G وPoco X6 Pro 5G.

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