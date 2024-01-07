تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز Acer Aspire Vero 16 بعمر شحن أكثر من 10 ساعات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في معرض CES 2024 عن جهاز Acer Aspire Vero 16 بتصميم صديق للبيئة، وعمر شحن يتخطى 10 ساعات، ومعالج Intel Core Ultra 7.

قدمت Acer اليوم جيل جديد من أجهزة الحاسب المحمول التي تأتي بترقية في التكوينات الداخلية بشكل خاص، وتشمل الإصدارات الجديدة هذا العام جهاز Aspire Vero 16 الذي طور بهيكل صديق للبيئة.

ويدعم تصميم الجهاز رؤية Acer في جهاز حاسب يدعم الإستدامة لفترة أطول، حيث تستخدم Acer في هيكل الجهاز نسبة 60% من البلاستيك المعاد تدويره، أي تم تحسين التصميم مقارنة بإصدار Aspire Vero 15 الذي تضمن مواد معاد تدويرها بنسبة 50%.

كما تتميز لوحة اللمس “OceanGlass” بتصميم من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، من جانب أخر يضم Acer Aspire Vero 16 معالج Intel Core Ultra 7 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4.

ويدعم هذا الإصدار تقنية Wi-Fi 7، وتؤكد Acer على أن الجهاز يمكن أن يستمر بعمر شحن يصل إلى 10.5 ساعة، ويضم Acer Aspire Vero 16 شاشة بحجم 16 إنش وجودة عرض WQXGA، أو دقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

أيضاً يتميز الجهاز بأبعاد 16:10، ويدعم تدرج لوني بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما يدعم الجهاز كاميرة بدقة QHD، بتقنية الذكاء الإصطناعي “PurifiedView” وتحسين جودة الصورة.

كما يضم Acer Aspire Vero 16 في لوحة المفاتيح زر “Windows Copilot” لتنشيط تقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يتوفر Aspire Vero 16 (AV16-51P) في شهر مارس المقبل بسعر 1314 دولار.

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