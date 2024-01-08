شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق iPhone 16 وiPhone 16 Proبألوان جديدة وشاشات وبطاريات أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة Apple سلسلة iPhone 16 الجديدة في عام 2024 بميزات محسنة مثل الشاشات الأكبر ونظام الكاميرا المحسن والبطاريات الأكبر، وفقًا لموقع indiatoday.

وفقًا للتقليد السنوي، من المتوقع أن تطلق شركة Apple مجموعة منتجاتها الجديدة لعام 2024، والإصدار الأكثر توقعًا هو الجيل الجديد من أجهزة iPhone، وربما سلسلة iPhone 16، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تشكيلة الهواتف الذكية في خريف عام 2024، مع إطلاقها في سبتمبر، وإلى جانب الترقب، تنتشر بالفعل التسريبات والشائعات المحيطة بهاتف iPhone 16 في جميع أنحاء الإنترنت.

تشير التكهنات إلى أنه مع سلسلة iPhone 16 الجديدة، قد تقوم Apple بتوسيع حجم الشاشة، وترقية المكونات الداخلية باستخدام أحدث شرائح Apple Silicon، وتحسين نظام الكاميرا بشكل كبير، من المتوقع أيضاً أن يرث iPhone 16 Pro الكاميرا المقربة 5x الحصرية حاليًا لجهاز iPhone 15 Pro Max، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يقدم كلا الطرازين Pro "زر التقاط" مخصصًا لتسجيل الفيديو بسرعة، وتشير التسريبات أيضًا إلى إمكانية تقديم خيار ألوان جديد مع هواتف iPhone 2024.

ما هو متوقع مع سلسلة iPhone 16 القادمة التصميم

كشف النقاب عن التصميمات المحتملة لجهاز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max القادم، حيث كشف تقرير حديث لموقع MacRumors عن نماذج بالأحجام الطبيعية بناءً على تسريبات داخلية من شركة Apple، ووفقا للتقرير، يمكن أن يحتفظ iPhone 16 Pro بتصميم سابقه iPhone 15 Pro، مع بعض التغييرات المهمة، تشير MacRumors إلى أن تشكيلة هواتف الجيل الجديد من هواتف Apple الذكية ستشهد زيادة في أبعاد الشاشة، ومن المتوقع أن تكون لها أبعاد أكبر قليلاً من حيث الارتفاع والعرض مقارنة بأسلافها. ومن المتوقع أيضًا أن يوفر الحجم الموسع للأجهزة لشركة Apple مساحة داخلية أكبر للمكونات المختلفة. قد تؤدي هذه الترقية المحتملة أيضًا إلى دمج بطاريات أكبر وأطول عمرًا في طرازات iPhone 16 Pro.

اللون الجديد

فيما يتعلق بالتصميم، تشير المعلومات المسربة إلى أن شركة Apple ستحافظ على استخدام مادة التيتانيوم من الدرجة 5، وهي المادة المستخدمة حاليًا في iPhone 15 Pro، لبناء iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، بينما تشير الشائعات إلى خيار لون جديد محتمل، لا تزال التفاصيل المحددة بعيدة المنال – كشفت تقارير MacRumors كذلك عن احتمال تقديم لون جديد لجهاز iPhone 16 Pro، بالإضافة إلى ذلك، تكثر التكهنات حول تحسينات العرض.

الشاشة

تشير التقارير أيضًا إلى أن iPhone 16 Pro (الذي يحمل الاسم الرمزي Diablo) سيحتوي على شاشة مقاس 6.3 بوصة، في حين أن شقيقه الأكبر، iPhone 16 Pro Max (الذي يحمل الاسم الرمزي Lightning)، سيحتوي على شاشة مقاس 6.9 بوصة، وإذا حدث هذا، فسيمثل هذا التغيير خروجًا عن شاشة iPhone 15 Pro مقاس 6.1 بوصة وشاشة iPhone 15 Pro Max مقاس 6.7 بوصة، وافترضت MacRumors أيضًا أن توسيع الحجم هذا يمكن أن يكون تعديلًا استراتيجيًا لاستيعاب ميزات الكاميرا الجديدة المتوقعة.

الكاميرا

يشاع أن طرازات iPhone 16 Pro القادمة تتميز بترقيات كبيرة للكاميرا، بما في ذلك عدسة تقريب مبتكرة "رباعية المنشور" والتي ستمكن من تكبير بصري 5x للتصوير الفوتوغرافي القريب بشكل استثنائي، علاوة على ذلك، يقال إن هذه الهواتف تتمتع بترقية كبيرة في شكل كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مما يمثل قفزة ملحوظة للأمام من المستشعر الحالي بدقة 12 ميجابكسل الموجود في طرازات iPhone 15 Pro.

المعالج

فيما يتعلق بتوقعات الأداء، تشير التسريبات إلى أنه يمكن تشغيل iPhone 16 بواسطة شرائح سلسلة A18، في حين أنه من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 16 مع مجموعة شرائح A18، يمكن أن تحتوي طرازات Pro على مجموعة شرائح A18 Pro، وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه مجرد تسريبات وشائعات، وقد يكون الكشف النهائي لشركة Apple مختلفًا.