تكنولوجيا: إطلاق جهاز الحاسب المصغر Geekom IT14 Pro قريبًا مع معالج Intel Core Ultra في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد قامت Geekom بمعاينة جهاز الحاسب الصغير IT14 Pro، وهو يعد أحد الأنظمة القادمة التي ستعرضها الشركة المصنعة لأول مرة في معرض CES 2024.

ووفقًا للإعلان الأخير للشركة، سيحتوي هذا الحايط المكتبي الصغير على معالج Intel Core Ultra 7 155H من الداخل مع معالج رسومات Intel ARC.

ولقد أكدت الشركة المصنعة الآن أن Geekom IT14 Pro سيحتوي على فتحتين للذاكرة العشوائية DDR5 ويمكنه استيعاب ما يصل إلى اثنين من محركات أقراص SSD.

كما أظهرت المعاينة أيضًا تصميم الحاسب المصغر. يعتمد النظام غلافًا يبدو مألوفًا جدًا لمجموعة Intel NUC 13 Pro Kit. ويأتي نظام Intel هذا بزوايا مستديرة وجسم معدني والعديد من الفتحات على الجانبين والخلف.

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