تكنولوجيا: سامسونج تقدم جيل جديد من أجهزة التلفاز بتعزيز لتقنية الذكاء الإصطناعي في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج في فعاليات معرض CES للعام 2024 عن جيل جديد من أجهزة التلفاز التي تنطلق بتقنية الذكاء الإصطناعي، وتصميم مقاوم للإنعكاسات بتقنية OLED.

قدمت سامسونج نظرة سريعة على الجيل الجديد من أجهزة التلفاز الذي ينطلق من معرض لاس فيجاس، والذي يستهدف التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل أكبر، مع نماذج من الشاشات تتميز بتقنية OLED بتصميم معتم.

ويتضمن الجيل الجديد من أجهزة 8K بمميزات معززة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تشمل تقنية لرفع جودة الصورة، كما تقدم سامسونج نماذج من أجهزة التلفاز بتقنية OLED وتصميم معتم يقاوم الإنعكاسات في الغرف الساطعة أو المظلمة.

وترتكز ترقية أجهزة التلفاز الجديدة على تحسين جودة العرض بتقنية الذكاء الإصطناعي لدفع المستخدمين لإقتناء الجيل الجديد المميز بدقة 8K مع ترقية المحتوى ليتوافق مع جودة العرض.

وتتوفر هذه الميزة في QN900D الذي يأتي بحجم يتراوح بين 65 إلى 85 إنش، وتدعم الأجهزة ترقية جودة عرض محتوى 4K إلى دقة 8K أو ترقية HD / SD إلى 4K.

كما تؤكد سامسونج على أن جهاز تلفاز QN900D يعد الأنحف بين أجهزة تلفاز 8K المنافسة في الأسواق، هذا إلى جانب تقنية ترقية جودة العرض.

الجهاز يأتي أيضاً بتقنية تعمل على إدراك تشغيل المحتوى الرياضي على الشاشة ودعم المستخدم في تتبع المباراة على الشاشة، كما تتميز الشاشة بخوارزمية “Real Depth Enhancer Pro” التي تعمل على تعزيز تباين المحتوى بين المقدمة والخلفية بشكل خاص المحتوى المميز بوتيرة سريعة مثل سباق السيارات.

من جانب أخر تقدم سامسونج في معرض CES إصدارات جديدة من أجهزة التلفاز المميزة بشاشة QLED وجودة عرض 4K أو 8K، إلى جانب أجهزة بشاشات OLED تنطلق بخوارزمية “Active Voice Amplifier Pro”، وأيضاً ميزة “key sound effects” التي تعزز المؤثرات الصوتية والحوار بتجربة غامرة.

تدعم سامسونج أيضاً الأجهزة بنمط خاص بتقنية الذكاء الإصطناعي لتخصيص تجربة المستخدم في الصورة المفضلة عند ضبط الإعدادات، حيث يعمل هذا النمط على تحسين وترقية الصورة وفقاً لإختيار المستخدم.

وتتضمن إصدارات سامسونج هذا العام أجهزة تلفاز 8K QLED منخفضة التكلفة مثل QN85D الذي ينطلق دون بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي، مع سلسلة أجهزة 4K NEO QLED التي تتضمن QN90D بحجم من 43 إلى 98 إنش، و QN85D من 55 إلى 85 إنش.

وتشمل إصدارات سامسونج هذا العام أيضاً أجهزة تلفاز بشاشات OLED مثل S90D وS95D بحجم 55 و77 إنش، بتصميم مقاوم للإنعكاسات، لأفضل تجربة عرض في الغرف الساطعة أو المظلمة، ودون أن تؤثر الميزة على التباين أو زوايا العرض.

كما تقدم سامسونج جهاز S95D بدقة 4K ومعدل تحديث 144Hz بتصميم نحيف بسمك أقل من 11مم، أيضاً تقدم سامسونج مزيد من الإصدارات المميزة بحجم كبير في الشاشة في Neo QLED 8K و4K وQLED 4K وCrystal UHD بحجم 98 إنش.

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