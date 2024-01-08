تكنولوجيا: ‏LG تقدم جهاز LG Gram Pro 2-in 1… حاسب محمول خفيف الوزن قابل للتحويل #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في السنوات الأخيرة، واظبت شركة LG في كل معرض CES بتحديث لسلسلة Gram من أجهزة الحواسب المحمولة فائقة النحافة خفيفة الوزن.

تطلق الشركة هذا العام في معرض CES 2024، اثنين من طرازات Pro التي تتميز بشاشات OLED مطورة تدعم الإدخال باللمس ومعدلات التحديث المتغيرة. كما أنها تأتي مع معالجات Meteor Lake من Intel وبطاقات الرسومات NVIDIA RTX 3070.

يأتي هذا الجيل من أجهزة Gram Pros من LG بإصدارات مقاس 16 و 17 بوصة، مع خيارات شاشات OLED و IPS للاختيار من بينها.

قامت الشركة أيضًا بتحديث قلمها بحيث يتم إعادة شحنه عند توصيله مغناطيسيًا بأجهزة الحواسب المحمولة.

وقد تم تجهيز معالجات Gram Pros بتقنية AI Boost من Intel، والتي من المفترض أن تساعد الأجهزة على أداء مهام الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر.

تقدم LG أيضًا برنامج Link الخاص بها والذي يتيح لك استخدام أجهزة Windows وAndroid وحتى iOS كشاشات عرض ثانوية مصاحبة لـ Grams.

ومع ذلك، لم يتم عرض أي من هذه الميزات في المنطقة التجريبية لمعرض CES 2024.

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