شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل وظيفتك ضمن القائمة.. خبير يكشف عن وظائف مرجح الاستغناء عنها خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد خبراء الذكاء الاصطناعي عن الوظائف التي قد تواجه الإلغاء في السنوات الخمس المقبلة، حيث أوضح البروفيسور كارل فراي، من معهد أكسفورد للإنترنت، وهو أكاديمي رائد في موضوع الذكاء الاصطناعي - الوظائف التي ستختفي من الوجود في المستقبل.

فمع قدرة Chatbot ChatGPT على الكتابة مثل الإنسان، حذر الخبراء سابقًا من أن الوظائف المكتبية ستكون في مقدمة الاستبدال، فيمكن للتطبيقات المذهل ةكتابة الألغاز المعقدة وقراءتها وحلها - بينما تقوم برامج الذكاء الاصطناعي المماثلة الأخرى بإنشاء صور ومقاطع فيديو وحتى أصوات واقعية بشكل لا يصدق.

ووفقاً للخبير، فإن الوظائف التي تتضمن تحليل المستندات والمسوقين عبر الهاتف من المرجح أن تكون مهددة أيضا، حيث قد تلجأ الشركات إلى التكنولوجيا لخفض تكاليف المهام التي لا تحتاج إلى توظيف أشخاص لها.

وأضاف البروفيسور فراي: "أعتقد أن الوظائف التي ستفقد في السنوات الخمس المقبلة ستكون عبارة عن أدوار مستقلة تركز عادة على مهمة واحدة محددة.

وبحسب الخبير، فقد يشمل ذلك ترجمة المستندات التي لا تحتاج إلى اعتماد، والمسوقين عبر الهاتف، وأمناء الصندوق، وأدوار خدمة العملاء المتكررة وتحرير النسخ الأساسي.

ويعتقد البروفيسور فراي أيضًا أن المركبات ذاتية القيادة قد تكون في الأفق في مرحلة ما، وهذا سيؤدي إلى فقدان وظائف القيادة، وأضاف: "عندما تصل المركبات ذاتية القيادة، فإنها لن تزيد من عدد سائقي سيارات الأجرة، بل ستحل محل هؤلاء السائقين".

وحتى إذا تمكن العمال من التمسك بوظائفهم، فهو يقول إن تدفق المنافسة الجديدة على أدوارهم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأجور، ومع ذلك، قال خبير الذكاء الاصطناعي إن الوظائف التي تتطلب الإبداع والتفاعلات الاجتماعية المعقدة أقل عرضة للتهديد.



ويقول إن الاتصالات الافتراضية مثل روبوتات الدردشة المساعدة قد قطعت شوطا طويلا في العقد الماضي، لكنه يعتقد أن هذا لم يؤدي إلا إلى "زيادة قيمة التواصل الشخصي"، وقال البروفيسور فراي: "إذا كتب الذكاء الاصطناعي رسائل الحب الخاصة بك وأي شخص آخر، فهذا يجعل التواريخ أكثر أهمية لأنك لا تستطيع تمييز نفسك على أساس التواصل النصي.



واستكمل "ما زلت أعتقد أن التواصل الشخصي سيظل مهمًا جدًا للمستقبل"، وبنفس الطريقة، يمكن لخدمة الترجمة من Google القيام بعمل رائع في ترجمة ما تدخله فيه، وهذا يعني أن المترجمين الأساسيين ليسوا ضروريين ولكن ستظل هناك حاجة إلى مترجمين بشريين على أعلى مستوى.

'عالم مختلف' ويضيف خبير الذكاء الاصطناعي أن هذا ينطبق أيضًا على وظائف المبيعات أو المحامين، لأن رسائل البريد الإلكتروني التي تكتبها ليست هي السمة المميزة لعرضك أو حجتك، ويضيف: "الوظائف التي تتطلب مهارات التواصل الشخصي ستكون آمنة نسبيًا من الذكاء الاصطناعي".

كما قدم البروفيسور فراي حجة حول افتقار أدوات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى "الإبداع الحقيقي" أثناء كتابتها بناءً على البيانات الموجودة، وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب بأسلوب ويليام شكسبير فقط لأن الكاتب المسرحي الشهير موجود بالفعل ويمكن دراسة أعماله.

ويقول خبير الذكاء الاصطناعي: "الإبداع الحقيقي لم يصل بعد إلى هذه المرحلة مع الذكاء الاصطناعي، لأنه لا يزال يحاكيه بدلاً من إنشائه فعلياً"، ومن غير المرجح أن يتم استبدال الأطباء والممرضات والمدربين الرياضيين في أي وقت قريب بسبب الجانب الإنساني للأدوار.

ومع ذلك، أكد البروفيسور فراي أنه من الصعب جدًا النظر إلى الجداول الزمنية لأن هذه الأشياء لا تعتمد فقط على التكنولوجيا، وأضاف "يعتمد الأمر أيضًا على القضايا القانونية وتفضيلات المستهلك وكيفية استجابة المجتمع للذكاء الاصطناعي في المستقبل، قد ينتظرنا عالم مختلف".