شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق أول مركبة هبوط أمريكية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أول مركبة هبوط فضائية أمريكية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن الصاروخ الجديد "فولكان" انطلق من ولاية فلوريدا حاملا مركبة إنزال أمريكية يمكن أن تصبح الأولى التابعة للقطاع الخاص التي تصل إلى سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما من وقف وكالة "ناسا" الفضائية لرحلاتها القمرية. وأشارت القناة إلى أنه من المفترض أن يدشن هذا الانطلاق سلسلة مهمات مدعومة من وكالة الفضاء الأمريكية التي ترغب في الاعتماد بشكل جزئي على القطاع الخاص لتحقيق طموحاتها بشأن الرحلات إلى القمر. وتريد وكالة الفضاء الأمريكية من مركبات الهبوط المملوكة للقطاع الخاص أن تقوم بمسح المكان قبل وصول رواد الفضاء أثناء تقديم تجارب ناسا التقنية والعلمية.

وكانت المرة الأخيرة التي أطلقت فيها الولايات المتحدة مهمة هبوط على سطح القمر في ديسمبر عام 1972.

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