شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهاردة.. الاتحاد السوفيتى يطلق ثانى مركبة فضائية إلى القمر 8 يناير 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهاردة منذ 51 عاما، أطلق الاتحاد السوفيتي مهمة لونا 21 للهبوط على سطح القمر، في 8 يناير 1973، وفقًا لموقع space.

كانت هذه هي المرة الثانية التي يضع فيها الاتحاد السوفيتي مركبة متجولة على سطح القمر، وكانت هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يهبط فيها برنامج لونا على سطح القمر بنجاح.

مثل مهمات لونا الأخرى، كانت لونا 21 عبارة عن مركبة فضائية آلية غير مأهولة، تم إطلاقه على صاروخ بروتون وهبط في حفرة لو مونييه بعد أسبوع واحد، وبعد حوالي ثلاث ساعات من الهبوط، أطلقت المركبة الفضائية لونوخود 2.

سافرت المركبة حوالي 24 ميلاً والتقطت أكثر من 80 ألف صورة على القمر قبل أن تتدحرج عن طريق الخطأ في حفرة، حيث غطى الغبار جميع ألواحها الشمسية وماتت.

بمجرد إطلاق مركبة Luna 21، تم التحكم فيها عن بعد بواسطة وحدات تحكم على الأرض، وسجل عداد المسافات الخاص بالمركبة مسافة 23 ميلاً (37 كيلومترًا) من القيادة، وتم توجيهها فوق المناظر الطبيعية للقمر أثناء نقل الصور البانورامية والآلاف من الصور التلفزيونية.