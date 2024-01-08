شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محصلوش حاجة.. هاتف أيفون ينجو رغم سقوطه من طائرة على ارتفاع 5 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في يوم الجمعة 5 يناير، تعرضت رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282، وهي طائرة بوينج 737 ماكس 9 تحلق من بورتلاند، أوريجون إلى أونتاريو بكاليفورنيا، لحادث انخفاض الضغط في الجو، بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث انفجر باب التوصيل، وهو عبارة عن لوحة محددة من جسم الطائرة بالقرب من الجزء الخلفي من الطائرة، على ارتفاع حوالي 16000 قدم أي ما يقارب 5 كم.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فنشر أحد سكان بورتلاند، سيناثان بيتس، على موقع X أنه عثر على جهاز iPhone (من المحتمل أن يكون من سلسلة 15) أثناء السير في طريق بارنز، الذي يقع بالقرب من المنطقة المبلغ عنها حيث تم العثور على الحطام، بما في ذلك ألواح جسم الطائرة والعزل، واكتشف أحد المعلمين سدادة الباب في الفناء الخلفي لمنزله في بورتلاند.





وقال بيتس إن هاتف iPhone نجا من السقوط من ارتفاع 16000 قدم من الرحلة دون خدش، وكان لدى الهاتف حافظة وواقي شاشة، وعلى الرغم من أن الهاتف كان في وضع الطائرة، إلا أنه كان مفتوحًا وكان به تأكيد السفر ومطالبة الأمتعة الخاصة بالرحلة 1282 مما يؤكد أنه يخص أحد ركاب خطوط ألاسكا الجوية.

واتصل بيتس بالمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) الذي قال إن هذا هو الهاتف الثاني الذي تم العثور عليه والذي سقط من الرحلة، وهذه ليست المرة الأولى التي ينجو فيها هاتف iPhone من السقوط من الطائرة، ففي عام 2021، أبلغ طيار يحلق على ارتفاع 11250 قدمًا عن سقوط هاتفه iPhone X أثناء التقاط صورة، واستخدم تطبيق Find My iPhone لتحديد موقع الهاتف الذي سقط في حقل ذرة، ووجده سالمًا تمامًا.