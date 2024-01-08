تكنولوجيا: HP تكشف عن Omen Transcend 14 بأخف تصميم لجهاز مخصص للألعاب #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP اليوم عن جهاز الحاسب المحمول Omen Transcend 14 المخصص للألعاب، والذي يتميز بتصميم خفيف وكرت شاشة RTX 4070 في أعلى نموذج.

قدمت HP في معرض لاس فيجاس جهاز الحاسب المحمول Omen Transcend 14 المخصص للألعاب والذي يتميز بوزن 1.6 كجم، بتصميم دفتري فائق النحافة، بوزن أقرب لأجهزة MacBook Pro.

ويضم جهاز Omen Transcend 14 الجديد الجيل الرابع عشر من معالجات Intel Core Ultra 7 أو Ultra 9، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 2 تيرابايت، وكرت شاشة RTX 4070 في أعلى نموذج.

ويضم الجهاز اثنان من منافذ USB-A، واثنان من منافذ USB-C على أن يدعم أحدهما معايير Thunderbolt 4، كما يضم الجهاز مدخل HDMI 2.1 بحجم كامل في الجهة الخلفية.

أيضاً ينطلق الجهاز بميزة دعم تقنية Wi-Fi 7 والبلوتوث 5.4 للإتصال اللاسلكي، ويضم الجهاز معالجات Meteor Lake، التي تتضمن NPU والذي يعزز تقنية الذكاء الإصطناعي في الألعاب.

وتتميز شاشة الجهاز بحجم 14 إنش، وجودة عرض 2.8K، أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، في شاشة OLED تتميز بمعدل تحديث 120Hz، وتدعم تقنية HDR، ونسبة سطوع 500 nit، وتدعم شاشة الجهاز نطاق واسع من التدرج اللوني بنسبة 100% بمعايير DCI-P3.

وفي تقنية الصوتيات يأتي الجهاز باثنان من المكبرات الصوتية بتقنية DTS:X Ultra، أيضاً من المقرر أن يتوفر Transcend 14 بألوان الأسود والأبيض، على أن يأتي النموذج الأبيض بلوحة مفاتيح تتميز بإضاءة RGB خلفية، ومن المقرر أن ينطلق الجهاز بسعر يبدأ من 1600 دولار.

المصدر

اعلان





