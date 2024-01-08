تكنولوجيا: HP تطلق شاشة Omen Transcend 32 للألعاب بمعدل تحديث 240Hz في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة Omen Transcend 32 المخصصة للالعاب اليوم من HP في فعاليات معرض CES للعام 2024، والتي تأتي بمعدل تحديث 240Hz، وتدعم الشحن العكسي بقدرة 140W عبر منفذ USB C.

تتميز شاشة Omen Transcend 32 بلوحة OLED جديدة من فئة Q، والتي تتميز بحجم 31.5 إنش، ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 240Hz، كما تأتي الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.3 مللي ثانية.

وتعد الشاشة الأولى من سلسلة Omen التي تنطلق بتقنية “Dolby Vision”، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 99% بمعايير DCI-P3، أيضاً تنطلق الشاشة بمعايير VESA DisplayHDR True Black 400، وسطوع يصل إلى 1000 nit.

وللألعاب تدعم HP الشاشة بتقنية FreeSync Premium Pro من AMD، كما تتوافق مع معايير G-Syn، ويمكن تحسين الصورة في الشاشة عبر إضاءة RGB خلفية، مع تقنية “Tempest”.

كما تقدم HP الشاشة بتقنية “HyperX” التي تدعم الإتصال مع منصة Omen Gaming Hub، مما يتيح للمستخدم تخصيص EQ من بين إعدادات أخرى.

وتأتي الشاشة بمميزات إضافية لدعم منشيء المحتوى، حيث تضم الشاشة مفتاح KVM الذي يدعم التبديل بين اثنان من الأجهزة المتصلة، مثل التبديل بين ملحقات لوحة المفاتيح والفارة في الألعاب، كما تدعم الشاشة نمط صورة داخل صورة.

ويمكن أيضاً من خلال الشاشة التحكم في اثنان من الأجهزة في نفس الوقت، مع القدرة على سحب الملفات وإفلاتها، لذا يمكن تشغيل لعبة والعمل على البيانات الخاصة بإجتماعات الفيديو عبر Zoom في نفس الوقت.

كما تضم الشاشة منفذ USB-C لدعم وضع DisplayPort alt، أيضاً تدعم الشحن العكسي بقدرة 140w، ويضم الجهاز اثنان من منافذ HDMI 2.1، على أن يدعم أحدهما DisplayPort 2.1، كما تضم الشاشة اثنان من منافذ USB-C 3.2، واثنان من منافذ USB-A 3.2، ويأتي بكفالة ضمان لمدة 3 سنوات.

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