تكنولوجيا: جهاز HP Omen Transcend 16 ينطلق بالجيل 14 من معالجات إنتل #CES2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP في معرض CES اليوم عن جهاز Omen Transcend 16 الذي يأتي هذا العام بشاشة OLED كبديل لتقنية mini-LED التي إستخدمت في إصدار العام الماضي.

يتميز Omen Transcend 16 بشاشة OLED بحجم 16 إنش وجودة عرض QHD+، أو شاشة IPS بجودة عرض بجودة عرض FHD+.

ويأتي الإصدار المميز بشاشة OLED بمعدل تحديث متغير من 48-240 Hz، وإستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، ويدعم نسبة سطوع 400 nit في الشاشة مع نمط SDR، أو سطوع 500 nit مع نمط HDR.

وتدعم HP جهاز Omen Transcend 16 بالجيل 14 من معالجات إنتل Raptor Lake-HX، والذي يشمل معالج Core i7-14700HX أو معالج Core i9-14900HX.

كما تقدم HP الأجهزة بإختيارات في كرت الشاشة بين Nvidia GeForce RTX 4050، وRTX 4070، أيضاً يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5-5600، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في سعة NVMe PCIe Gen4 SSD.

أيضاً يضم Transcend 16 اثنان من منافذ Thunderbolt 4 من منافذ USB A، لذا يقتصر دعم هذه المنافذ على سرعة 5 جيجابت في الثانية، كما تضم الأجهزة منفذ HDMI 2.1، وGigabit LAN، ومقبس للصوتيات.

ويأتي Transcend 16 بميزة الإتصال اللاسلكي عبر تقنية Intel Wi-Fi 7 BE200، أو البلوتوث 5.4، وتتميز البطارية في هذا الإصدار بقدرة 97 WHr، لعمر شحن يصل إلى 10.5 ساعة مع تشغيل الفيديو بجودة عرض FHD.

ويتوفر HP Omen Transcend 16 بدءاً من 10 من يناير على موقع الشركة الرسمي باللون الأسود أو الأبيض بسعر يبدأ من 1900 دولار تقريباً.

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