شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تتأكد أن حسابك على واتساب محمى ومؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت ميتا ميزة جديدة للتحقق من الخصوصية على واتساب والتي تتيح للمستخدمين معرفة المزيد حول إعدادات الخصوصية الخاصة بهم وتمكين الأمان المطلوب لحساباتهم، وفقًا لموقع indiatoday.

وتعمل ميتا على تحسين أمان وخصوصية منصة المراسلة الخاصة بها، واتساب، للمستخدمين، وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الشركة عن العديد من الميزات لتحسين الحماية، لكن العديد من المستخدمين لا يعرفون بعضها، للتأكد من أن الجميع على دراية بخيارات الخصوصية المتاحة على واتساب، قدمت Meta مؤخرًا ميزة فحص الخصوصية، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم وإدارتها بسرعة، حتى يتمكنوا دائمًا من التحكم في من يمكنه رؤية معلوماتهم.

وفقًا لمنشور المدونة الرسمي، تعمل ميزة فحص الخصوصية في واتساب على توجيه المستخدمين عبر جميع إعدادات الخصوصية المتوفرة في إعدادات واتساب، حتى يتمكن المستخدمون من التحقق من الحماية المناسبة لاحتياجاتهم وتمكينها، وتتيح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين التحكم في ما يشاركونه ويتلقونه من الآخرين على النظام الأساسي.

للبدء، اضغط على "بدء الفحص" في إعدادات الخصوصية لديك، سيتم نقلك عبر سلسلة من الشاشات حيث يمكنك اختيار من يمكنه الاتصال بك وإضافتك إلى المجموعات وإدارة جهات الاتصال المحظورة، ويمكنك أيضًا تعديل معلوماتك الشخصية، مثل صورة ملفك الشخصي وآخر ظهور وحالة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة المزيد من الخصوصية إلى الدردشات والمجموعات الخاصة بك عن طريق إعداد الرسائل المختفية وتمكين النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية إسكات المتصلين غير المعروفين، وتمكين قفل الشاشة، في واتساب:

إسكات المتصلين غير المعروفين

1- افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات، ثم اضغط على الحساب > الخصوصية.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق جهات الاتصال المحظورة.

3- اضغط على "إضافة" في الزاوية العلوية اليمنى.

4- حدد غير معروف من جهات الاتصال الخاصة بك، ثم اضغط على حظر.

تمكين قفل الشاشة

1 - افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

2 - اضغط على الحساب > الخصوصية.

3 - قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط فوق قفل الشاشة.

4 - قم بالتبديل إلى "يتطلب معرف الوجه/معرف اللمس" لفتح القفل.

5 - يمكنك أيضًا اختيار المدة التي تلي إغلاق WhatsApp قبل أن يكون قفل الشاشة مطلوبًا.