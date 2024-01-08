تكنولوجيا: جهاز HP Spectre x360 16 للعام 2024 ينطلق بمعالج Core Ultra 7 في معرض #CES2024 لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت HP في فعاليات معرض CES للعام 2024 جهاز HP Spectre x360 16 الذي يأتي هذا العام بمعالج Core Ultra 7، وكرت شاشة GeForce RTX 4050، كما يتوفر بسعر 1600 دولار.

يتميز HP Spectre x360 16 بتصميم متحول 2 في 1 بحجم شاشة 16 إنش، ومعدل تحديث متغير 120 Hz، ويغيب عن الإصدار الجديد هذا العام فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة MicroSD، كما إستبدلت HP كرت الشاشة Arc A370M في إصدار العام الماضي بكرت الشاشة GeForce RTX 4050.

ويتوفر إصدار HP الجديد باثنان من النماذج في الشاشة بين شاشة IPS بدقة 2560 في 1600 بيكسل، ونسبة سطوع 400 nit، والتي تدعم تغطية بنسبة 100% من ألوان sRGB بمعدل تحديث متغير 120 Hz.

أو نموذج مميز بشاشة OLED بدقة 2880 في 1800 بيكسل، وتدعم شاشة هذا الإصدار نسبة سطوع 500 nit مع تقنية HDR، مع تدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، ومعدل تحديث 120 Hz.

ويضم الجهاز كاميرة بدقة 9 ميجا بيكسل، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 83 Wh، أيضاً يأتي الجهاز اثنان من منافذ USB-C بميزة معايير Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A بسرعة 10 جيجابت، ومنفذ HDMI 2.1، مع مدخل 3.5مم.

أيضاً يأتي الجهاز بمعالج Core Ultra 7 155H، وكرت شاشة GeForce RTX 4050، ويتوفر الجهاز بألوان الأسود والأزرق بسعر 1600 دولار.

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