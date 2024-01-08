تكنولوجيا: مراجعة لشاشة Lenovo ThinkVision P49w-30 فائقة الإتساع بحجم 49 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو شاشة ThinkVision P49w-30 في الأسواق بتصميم فائق الإتساع بحجم 49 إنش وسعر مرتفع، وفي السطور القادمة نستعرض المميزات المقدمة من لينوفو في هذا الإصدار مقابل السعر المرتفع.

يحتاج بعض المستخدمين إلى شاشة تتميز بدعم تعدد المهام مع عدد من النوافذ لتتوافق مع متطلبات العمل، إلا أن الشاشات المميزة بأبعاد 16:9 قد لا تدعم هذه الفئة من المستخدمين في بعض الأحيان، لذا قد يلجأ المستخدمين إلى إستخدام أكثر من شاشة في العمل، أو شاشة واحدة بتصميم فائق الإتساع.

ولقد طورت لينوفو شاشة ThinkVision P49w-30 لدعم المستخدمين بمساحة أكبر وإتساع في الشاشة لدعم تعدد النوافذ بإحترافية.

وتتميز الشاشة بحجم 49 إنش، أيضاً على عكس الشاشات التي تأتي بتصميم فائق الإتساع المنافسة في الأسواق والتي تتميز بأبعاد 21:9 غالباً وتتميز بإتساع مع تصميم بإرتفاع منخفض، تأتي شاشة لينوفو بأبعاد 32:9 لذا تتميز بتصميم فائق الإتساع وأيضاً تصميم بإرتفاع أقل من الشاشات المنافسة.

ومع هذه التصميم تقدم الشاشة صورة بأعلى جودة ومساحة مثالية لتعدد النوافذ والمهام على الشاشة، أيضاً مع هذا التصميم تتوفر الشاشة بمستوى تسعير مرتفع في الأسواق إلا أنها أحدث الإختيارات المميزة بتصميم فائق الإتساع والمتوفرة في الأسواق الآن.

المواصفات

شاشة Lenovo ThinkVision P49w-30 حجم الشاشة 49 إنش وأبعاد 32:9 نوع لوحة الشاشة IPS دقة العرض 5120 في 1440 بيكسل نسبة السطوع 350 nits معايير HDR HDR10 التباين 2000:1 وقت الإستجابة فائق عند 4 مللي ثانية قياسي عند 6 مللي ثانية الألوان تدعم إنتاج 1.097 مليار لون معدل التحديث 60Hz الإنحناء يوجد إنحناء في تصميم الشاشة المكبرات الصوتية 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 5W المنافذ 1 منفذ DisplayPort 1.4

2 من منافذ HDMI 2.1

4 من منافذ USB-A 3.2 Gen 1

1 منفذ USB-A 3.2 Gen 1

1 منفذ USB-C 3.2 Gen 1 بقوة 15W

1 منفذ Thunderbolt 4 بقوة 27W

1 منفذ Thunderbolt 4 بقوة 100W

1 منفذ Ethernet RJ-45

مدخل لسماعات 3.5مم ضبط الشاشة 28.5 الإمالة

التدوير 90 درجة

إرتفاع 6.1 إنش الأبعاد 47.8 في 22.7 في 10 إنش الوزن 15.83 كجم السعر 2000 دولار

ومع هذا المستوى المرتفع في التسعير إلا أن لينوفو تطلق الشاشة بمجموعة من المميزات التي تجذب العديد من المستخدمين، والتي تشمل آداء سريع ينافس إصدار سامسونج Odyssey OLED G9 المخصصة للألعاب.

التصميم

يمكنك فتح صندوق شاشة ThinkVision P49w-30 بتجربة سلسة وسريعة لإخراج الشاشة، لكن ستحتاج إلى مساحة جيدة تتسع لهذا التصميم فائق الإتساع للشاشة، والتي تختلف عن أي من الشاشات من هذه الفئة التي تم تجربتها في السابق، حيث تقترب شاشة سامسونج Odyssey OLED G9 المميزة بحجم 49 إنش وأبعاد 32:9 من هذا التصميم فائق الإتساع إلى حد ما، إلا أن إصدار سامسونج يأتي بتصميم أكثر إنحناء مقارنة بشاشة ThinkVision، حيث يستهدف تصميم شاشة سامسونج الألعاب لذا فإن الإنحناء مطلوب، كما أن إصدار سامسونج يشغل مساحة أقل.

وعند توصيل الشاشة عبر منفذ Thunderbolt 4 تبدأ في العمل بشكل مباشر، حيث تظهر صورة بأعلى جودة مع اثنان من النوافذ جنباً إلى جنب بمساحة أفقية كبيرة.

ولقد صممت ThinkVision P49w-30 من البلاستيك الذي إستخدم في هكيل الشاشة، والقاعدة، والطبقة الخارجية لحامل الشاشة، بينما تأتي الشاشة بتصميم معدني من الداخل لجمع تكوينات الشاشة، لتظهر بتصميم نهائي عالي الجودة.

وتدعم الشاشة الإمالة والتدوير بعدد من الإختيارات، كما تدعم أيضاً ضبط الإرتفاع بأكثر من إختيار وبتجربة سلسة، من جانب أخر تضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 5W لدفع صوتيات من الشاشة، كما يمكن أيضاً توصيل الشاشة بسماعات خارجية.

من جانب أخر طورت لينوفو الشاشة بلغة تصميم مميزة باللون الأسود مع لمسات باللون الأحمر لتتوافق مع اللمسات المميزة لخط إنتاج ThinkPad، وتظهر الشاشة بتصميم أكثر جذابية مقارنة بشاشة Dell UltraSharp 38 فائقة الإتساع.

أيضاً يتضمن حامل الشاشة فتحة لتنظيم الكابلات بسلاسة، لذا مع جودة العرض الرائعة المميزة للشاشة، سيتمتع المستخدم ببناء وتصميم بأعلى جودة في الشاشة.

مميزات الشاشة

مع مستوى التسعير المرتفع في شاشة ThinkVision P49w-30 المقدمة من Lenovo، تعزز الشركة الشاشة بعدد من المميزات إلى جانب عدد من الإختيارات في إعدادات المنافذ، والتي تتضمن منفذ Thunderbolt 4 بقوة 100W، وهو إختيار يتفوق على الإختيارات المتاحة في الشاشات غالباً.

ويمكن لهذا المنفذ أن يدعم شحن أجهزة الحاسب التي تتضمن منفذ Thunderbolt 4 والتي تدعم هذه الطاقة الكهربائية المرتفعة من الشاشة.

كما تتضمن الشاشة المنافذ المعتادة في هذه الفئة من الشاشات مثل DisplayPort 1.4، وHDMI 2.1، ومنافذ USB-A، و USB-C، وأيضاً Thunderbolt 4 للإتصال، مع مدخل للسماعات، ومنفذ RJ-45 Ethernet.

من جانب أخر تأتي شاشة ThinkVision P49w-30 بلوحة مفاتيح مدمجة، وفارة، ومفتاح (KVM) للفيديو الذي يتيح مشاركة المحتوى بين اثنان من أجهزة الحاسب.

أيضاً تدعم الشاشة ميزة صورة داخل صورة، وميزة صورة بجانب صورة عند توصيل أجهزة حاسب متعددة بالشاشة، لهذا تتضمن الشاشة أفضل الإعدادات لدعم المستخدمين.

إعدادات وضوابط الشاشة

تتميز شاشة ThinkVision P49w-30 بإعدادات وضوابط واضحة لدعم المستخدمين بكفاءة، حيث يمكن التحكم في الشاشة عبر عصا وزر في الجزء الخلفي من الشاشة إلى اليمين، وهي أدوات تحكم أكثر سلاسة لضبط إعدادات الشاشة مقارنة بشاشة MSI Modern MD271UL التي تتضمن أزرار في الجزء السفلي من الشاشة.

أيضاً يمكن ضبط إعدادات الشاشة بتجربة سريعة، حيث تتوفر إختيارات لضبط نسبة السطوع، والتباين، ومستوى الصوتيات في المكبرات الصوتية، وأيضاً ضبط الألوان وتحديد إعدادات للتطبيقات.

وتتضمن أنماط الألوان المتاحة إختيارات بين sRGB، وDCI-P3، ومحايد، ودافئ، وبارد، إلى جانب إعدادات لتخصيص أعلى في RGB.

كما تقدم الشاشة إختيارات لضبط الصورة بين الوضع الأصلي للصورة، وإبداعي، ووضع سينمائي رقمي، ووضع لإنشاء الفيديو، لكن بالتجربة العملية يعد الوضع الأصلي للصورة الإختيار الأمثل.

وتتوفر إعدادات لمنافذ الشاشة أيضاً والتي يمكن للمستخدم من خلالها تحديد المدخلات المستخدمة في الشاشة، وتنشيط أو إغلاق منفذ USB للشحن، مع إمكانية تمكين منفذ ذكي للطاقة لتوجيه الطاقة بشكل تلقائي للأجهزة المتصلة، وتنشيط وظيفة مفتاح KVM.

كما تتضمن الشاشة عدد من الإعدادات الأخرى أيضاً مثل إعدادات لضبط HDR 10، مع إمكانية ضبط إعدادات إدارة النوافذ من خلال “True split” من خلال إختيارات بين صورة داخل صورة أو صورة إلى جانب صورة، لهذا تتضمن الشاشة العديد من الإعدادات المذهلة، إلا أن الشاشة لا تقدم إعدادات لضبط قوة وعمق الألوان.

وتقدم لينوفو في الشاشة إمكانيات لدعم نظامي Windows 10 و11 عبر متجر مايكروسوفت، لدعم هذه الإعدادات في أجهزة الحاسب لضبط الشاشة بإجراءات أسرع.

جودة الصورة في الشاشة

تأتي شاشة ThinkVision P49w-30 بحجم 49 إنش، ولوحة IPS بتصميم فائق الإتساع بأبعاد 32:9، وتدعم الشاشة دقة عرض 5120 في 1440 بيكسل، وهي دقة عرض مرتفعة، إلا أن حجم الشاشة يؤدي إلى كثافة عرض 109 بيكسل لكل إنش فقط، لذا لا تظهر النصوص على الشاشة بأعلى مستوى من الوضوح، إلا أنها من السلبيات الشائعة في الشاشات فائقة الإتساع غالباً.

من جانب أخر تقدم الشاشة صورة بمستوى جيد من التباين ودقة الألوان، كما يظهر اللون الأسود غامر وأكثر عمقاً في الشاشة مع صور ومحتوى فيديو ديناميكي.

وبقياس مستوى دقة الألوان في الشاشة فإن ThinkVision P49w-30 تقدم أعلى جودة مع سطوع بنسبة 332 nit أي يقترب من نسبة السطوع المعلن عنها من لينوفو وهي 350 nit، ومن المقرر أن يتم ضبط السطوع إفتراضياً في الشاشة لتوفير الطاقة، أيضاً يمكن زيادة نسبة السطوع عبر الإعدادات لرفع نسبة السطوع إلى نسبة 150%.

من جانب أخر تقدم الشاشة نطاق واسع من تدرج الألوان يصل إلى نسبة 100% في sRGB، و89% في AdobeRGB، و93% في DCI-P3، بينما تصل دقة الألوان إلى 1.73، وهي نتائج جيدة للمستخدمين بشكل عام، لكن قد يرغب المستخدمين من المبدعين أو المحترفين في الحصول على دقة أعلى في إنتاج الألوان ونطاق أوسع في التدرج اللوني.

وتقدم شاشة ThinkVision P49w-30 مستوى في التباين يصل إلى 1770:1 في لوحة IPS، وهو مستوى أقل من نسبة التباين المحددة من لينوفو 2000:1، إلا أن نسبة التباين ممتازة بشكل عام.

كما تدعم الشاشة تقنية HDR10، إلا أن هذه المعايير لن تقدم السطوع المطلوب مع محتوى HDR، أيضاً لن تكون الإختيار الأمثل في مهام البث، حيث تقدم شاشة ” Alienware AW3423DW QD-OLED” آداء أفضل في مهام البث مع نسبة سطوع تصل إلى 1000-nit في محتوى HDR.

أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة في لوحة IPS والتي تصل إلى 4 مللي ثانية في الوضع الفائق أو 6 مللي ثانية في الوضع القياسي في الشاشة، إلا أن هذه المواصفات لا تتوافق مع تشغيل الألعاب حيث تدعم شاشة ThinkVision P49w-30 معدل تحديث 60Hz فقط.

بشكل عام تقدم الشاشة آداء ممتاز في جودة العرض، إلا أن النصوص لن تظهر في الشاشة بأعلى مستوى من الوضوح، وتتفوق شاشة Odyssey OLED G9 من سامسونج في دفع جودة عرض أعلى في شاشة OLED مع معدل تحديث 240Hz.

هل تحتاج لإقتناء شاشة Lenovo ThinkVision P49w-30؟

إذا أردت إقتناء شاشة فائقة الإتساع فإن شاشة ThinkVision P49w-30 تعد إختيار يجمع بين التصميم الجيد، مع أعلى جودة عرض، والكثير من المميزات وأيضاً عدد من الإختيارات في المنافذ، إلا أن هذه المواصفات تقدم من لينوفو بمستوى تسعير مرتفع، مع توفر إختيارات أخرى في الأسواق بمستوى تسعير أقل.

0.00 طورت لينوفو شاشة ThinkVision P49w-30 بتصميم فائق الإتساع بأفضل جودة تصنيع، وأعلى جودة عرض، وإختيارات متعددة للإتصال 8.5/10 الإيجابيات مستوى جيد جداً في جودة العرض

تصميم فائق الإتساع بأفضل جودة تصنيع

منافذ متعددة للإتصال

عدد من الإختيارات لضبط الإعدادات السلبيات سعر مرتفع

تحتاج إلى مساحة كبيرة

لا تتمتع بالسطوع الأمثل لمحتوى HDR

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