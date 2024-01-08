تكنولوجيا: JBL تكشف عن 6 إصدارات جديدة من السماعات في فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم JBL في فعاليات معرض CES للعام 2024 عدد 6 من إصدارات الشركة الجديدة من السماعات التي تختلف في التصميم ودعم عزل الضوضاء.

تختلف الإصدارات الجديدة من سماعات JBL بين سماعات تأتي بتصميم داخل الأذن، وأخرى بتصميم فوق الأذن، كما تدعم بعض الإصدارات تقنية عزل الضوضاء، بينما تأتي إصدارات أخرى دون هذه الميزة.

وتعد سلسلة JBL Live الفئة المميزة في سماعات الشركة، حيث تأتي سماعة 670NC بتصميم داخل الأذن، بينما تقدم الشركة سماعة 770NC بتصميم فوق الأذن، على أن يكون الإختلاف بين هذه الإصدارات في مستوى التسعير والتصميم.

ويدعم السماعات محرك تشغيل بحجم 40مم، والذي يدعم صوتيات JBL Spatial، مع تقنية ألغاء الضوضاء التكيفية، مع وضع ذكي خاص محيطي.

وتضم السماعة اثنان من الميكروفونات لإجراء المكالمات، وتدعم الإتصال المتعدد عبر البلوتوث، مع ميزة الإيقاف التلقائي المؤقت.

كما تدعم JBL السماعات بتقنية الصوتيات LE والبلوتوث 5.3 من خلال تحديث لاحق لبرمجيات السماعات، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Live 670NC بسعر 130 دولار، بينما تتوفر سماعة Live 770NC بسعر 200 دولار.

أيضاً يتضمن الجيل الجديد من سماعات JBL سلسلة Tune المميزة بتكلفة منخفضة، والتي تتوفر بعدد 4 من الإصدارات مع ترقية كبيرة، على أن تنطلق سماعة Tune 520BT بعمر شحن 57 ساعة، وسعر 50 دولار.

وتأتي سماعة Tune 520BT دون ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تتميز سماعة Tune 720BT بتصميم فوق الأذن بميزة إلغاء الضوضاء، وعمر شحن 76 ساعة وسعر 30 دولار، مع نمط إلغاء الضوضاء بوضع تكيفي.

كما تقدم الشركة سماعة Tune 670NC بتصميم فوق الأذن، بعمر شحن يصل إلى 70 ساعة من التشغيل، على أن ينخفض عمر الشحن إلى 44 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، ومن المقرر أن تتوفر سلسلة سماعات Live and Tune في الأسواق في شهر مارس.

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