تكنولوجيا: ‏JBL تقدم حافظتها الذكية التي تعمل باللمس إلى ثلاثة سماعات أذن لاسلكية جديدة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي في لاس فيجاس خلال فعاليات CES 2023، عرضت JBL مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية التي تتميز بـ “حافظة ذكية” مزودة بشاشة تعمل باللمس، ولكنها كانت متاحة فقط في طراز واحد.

وفي معرض CES 2024 هذا العام، تعمل الشركة على توسيع نطاق توفر الحافظة الفاخرة عبر ثلاثة تصميمات جديدة لسماعات الأذن، مع منحها تحديثًا بسيطًا للتصميم في هذه العملية.

تتميز كل من Live Buds 3 و Live Beam 3 وLive Flex 3 بوظيفة عزل الضوضاء التكيفي القابل للتخصيص ودعم LDAC للاستماع عالي الدقة وستة ميكروفونات للمكالمات والشحن اللاسلكي واتصال Bluetooth متعدد النقاط. والفرق بين الثلاثة هو التصميم والملاءمة.

تأتي Live Buds 3 بالشكل “التقليدي” لسماعات الأذن، في حين أن Live Beam 3 و Live Flex 3 كلاهما يتشابهان مع سماعات AirPods.

علاوةً على ذلك، فإن سماعات Beam 3 تحكم أذنيك تمامًا بينما تعد Flex 3 فضفاضة أكثر. وقد تم تصنيف Flex 3 أيضًا بمعيار IP54 بينما يتمتع الاثنان الآخران بتصنيف IP55 وهما مزودان بمحركات أكبر مقاس 12 مم حيث تحتوي Buds 3 و Beam 3 على مكونات مقاس 10 مم.

وبصرف النظر عن التصميم، يختلف الثلاثي أيضًا في عمر البطارية. تمنحك Live Buds 3 عشر ساعات من الاستخدام مع وظيفة عزل الضوضاء مع ثلاث عمليات شحن كاملة في الحافظة.

بينما تستمر Live Beam 3 لمدة تصل إلى 12 ساعة مع إيقاف تشغيل عزل الضوضاء، بالإضافة إلى أنها توفر ثلاث شحنات أخرى عبر الحافظة.

وأخيرًا، توفر Live Flex 3 عشرة ساعات من الاستخدام مع أربع عمليات شحن كاملة في الحافظة.

ستكون جميع الإصدارات الثلاثة في سلسلة سماعات الأذن Live 3 متاحة مقابل 199.95 دولارًا بدءًا من هذا الصيف.

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