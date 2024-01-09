تكنولوجيا: طرح التلسكوبات الذكية Odyssey و Odyssey Pro لأول مرة في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت الشركة الفرنسية Unistellar إصدارين جديدين من اجهزة التليسكوبات الذكية في معرض CES 2024.

تستخدم التلسكوبات الذكية الجديدة Odyssey و Odyssey Pro تقنية جديدة للتركيز على كل من الأجسام القريبة مثل كوكب المشتري والنجوم أو السدم البعيدة.

كما أنها تتميز ببصريات نيكون الجديدة وتطبيق الهاتف الذكي المحدث الذي يساعدك على محاذاة التلسكوب وتركيزه، ويقوم تلقائيًا بالعثور على الأهداف في الصورة.

تستخدم أجهزة Odyssey و Odyssey Pro ما تسميه الشركة تقنية Multi-Depth للتركيز بشكل جيد على الأجسام القريبة والبعيدة، مما يتيح لك التبديل فورًا من رؤية القمر إلى سديم بعيد.

كما انها تعمل باستخدام دقة المستشعر الكاملة لتصوير الأجسام القريبة، والتي تكون ساطعة ولكنها صغيرة نسبيًا.

وبالنسبة للأجسام الخافتة والأكبر حجمًا، يتم دمج أربعة بكسلات في بكسل واحد، كما هو الحال مع العديد من كاميرات الهواتف الذكية، لتعزيز القدرة على جمع الضوء، على حساب بعض التفاصيل.

وقالت الشركة في معرض CES انها “تقوم بتجميع صور متعددة لنفس المكان لتقديم مخرجات نظيفة.” كما أنها تعمل في المناطق الملوثة بالضوء، وذلك بفضل المستشعر عالي الحساسية والمعالجة الذكية للصور.

التحديث الكبير الآخر هو تطبيق Android/iOS، فإنه يوجه التلسكوب تلقائيًا نحو الهدف المطلوب في الوقت المناسب، من خلال التعرف على مجموعات النجوم وحساب المكان الذي يجب أن يكون فيه الهدف بالضبط.

ومع ذلك، فيمكنه الآن اقتراح العناصر التي يجب النظر إليها في أمسية معينة، وتوفير سياق إضافي حول الجسد المعني.

تحتوي التليسكوبات على أنابيب بصرية جديدة تستخدم بصريات نيكون، وتقول الشركة إنهما الأولان اللذان لا يحتاجان إلى تعديلات يدوية؛ وهو أمر قد يكون صعبًا على علماء الفلك الهواة. ويقترن ذلك بنظام ضبط تلقائي للصورة، والذي يشبه إلى حد كبير ما تراه على الكاميرا الرقمية، لتقديم صور واضحة باستمرار.

يتم شحن Odyssey الآن مقابل 2499 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة Odyssey Pro حوالي 3999 دولارًا. تقدم الشركة أيضًا إصدار خاص يطلق عليه Odyssey Pro Red Edition، والذي يكلف 4499 دولارًا.

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