تكنولوجيا: شركة ONECOM تطلق لوحة مفاتيح محمولة مبتكرة مكونة من 6 وسادات خلال حدث #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ONECOME لوحة مفاتيح محمولة مبتكرة تعمل بتقنية Bluetooth والتي تتيح للمستخدمين الكتابة دون النظر، والتي يطلق عليها FINTIN V1.

وعلى عكس لوح المفاتيح التقليدية التي تحتوي على عشرات المفاتيح، تستخدم FINTIN عددًا أقل بكثير من الأزرار التي يمكن التعرف عليها بسهولة دون النظر. يتيح ذلك لأي مستخدم كتابة الردود النصية الطويلة والمستندات بثقة دون النظر.

تستخدم FINTIN V1 لوحة مفاتيح مدمجة تقوم بتعيين تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY لمجموعة من 6 لوحات تشبه وحدة التحكم في الألعاب. وتنقسم هذه اللوحات أيضًا إلى 4 أزرار “اتجاهية” تتيح للمستخدمين اختيار أي من المفاتيح الستة المخصصة التي يرغبون في كتابتها.

يتيح ذلك للوحة مفاتيح FINTIN استخدام أزرار كبيرة للكتابة على الرغم من عدم احتوائها على شاشة نانو.

تتصل لوحة المفاتيح بأجهزة الحواسب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للكتابة السريعة حتى أثناء ارتداء نظارات AR/VR/XR وذلك عبر Bluetooth 5.0.

علاوةً على ذلك، تعمل FINTIN لأكثر من 60 ساعة، وهي مقاومة للماء، وتزن 70 جرامًا فقط لسهولة حملها.

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