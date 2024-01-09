تكنولوجيا: NVIDIA تكشف عن سلسلة كرت الشاشة RTX 40 Super في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت NVIDIA عن سلسلة كرت الشاشة RTX 40 Super خلال فعاليات معرض CES للعام 2024، التي تأتي بآداء أسرع، ومستوى تسعير جيد.

تتضمن الإصدارات الجديدة من كروت الشاشة RTX 4080 Super، وRTX 4070 Ti Super، وأيضاً RTX 4070 Super، ولقد كشفت NVIDIA عن سعر كرت الشاشة RTX 4080 Super الذي يتوفر بسعر 999 دولار بدءاً من 31 من يناير.

بينما يتوفر RTX 4070 Ti Super في 24 من يناير بسعر 799 دولار، مقارنة بسعر بكروت الشاشة Radeon 7900 XTX وXT التي قدمت من AMD بأسعار 999 و899 دولار.

كما تقدم الشركة إصدارها المتوسط RTX 4070 Super بسعر 599 دولار، على أن يتوفر في 17 من يناير، وتؤكد NVIDIA على أن كرت الشاشة RTX 4080 Super يأتي بآداء أسرع مرتين مقارنة بكرت الشاشة 3080 Ti في الألعاب مع تقنية DLSS 3.

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