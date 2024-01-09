شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتعطل ميكروفون الكمبيوتر عن العمل لديك؟.. 5 حيل لإصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه مشكلات في الميكروفون على نظام التشغيل Windows 11، فقد يكون الأمر محبطًا، ولكن هناك العديد من الحلول لاستكشاف المشكلة وإصلاحها.

تحقق من الميكروفون ابدأ بالتأكد من توصيل الميكروفون بشكل صحيح بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتحقق من عدم وجود أي ضرر مادي للميكروفون أو الكابل الخاص به، وحاول استخدام منفذ USB مختلف إن أمكن، وتأكد من توافق الميكروفون مع نظام التشغيل Windows 11.

تحديث برامج تشغيل الصوت يمكن أن تتسبب برامج تشغيل الصوت القديمة أو غير المتوافقة في حدوث مشكلات في الميكروفون، انتقل إلى "إدارة الأجهزة"، وحدد موقع أجهزة الصوت، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم حدد "تحديث برنامج التشغيل"، فى حالة توفر تحديث، اسمح لنظام ويندوز بتثبيته، ويمكنك أيضًا زيارة موقع الشركة المصنعة للحصول على أحدث برامج التشغيل.

ضبط إعدادات الميكروفون تأكد من تعيين الميكروفون كجهاز التسجيل الافتراضي، اضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة مكبر الصوت في علبة النظام، وحدد "إعدادات الصوت"، وانتقل إلى قسم "الإدخال"، اختر الميكروفون الخاص بك من القائمة وقم بتعيينه كجهاز افتراضي، اضبط مستوى صوت الميكروفون وتأكد من عدم كتم صوته.

قم بتشغيل مستكشفات الأخطاء ومصلحها يتضمن Windows 11 أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المضمنة التي يمكنها اكتشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها تلقائيًا، انتقل إلى الإعدادات > النظام > استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحدد "مستكشفات الأخطاء ومصلحاتها الإضافية"، وقم بتشغيل مستكشف أخطاء تسجيل الصوت ومصلحها.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للسماح لنظام التشغيل Windows بمحاولة تشخيص المشكلة وحلها.

تحقق من إعدادات الخصوصية تأكد من أن التطبيقات لديها الأذونات اللازمة للوصول إلى الميكروفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > الميكروفون وتأكد من تشغيل مفتاح التبديل، يمكنك أيضًا مراجعة وتمكين الوصول إلى الميكروفون لتطبيقات معينة بشكل فردي.

إذا لم ينجح أي من هذه الحلول في حل المشكلة، فقد تكون هناك مشكلة أكثر تعقيدًا، مثل تعارض البرامج أو تلف النظام، وفي مثل هذه الحالات، فكر في إجراء استعادة النظام للعودة إلى الحالة التي كان فيها الميكروفون يعمل بشكل صحيح، تذكر عمل نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة قبل متابعة استعادة النظام.

باتباع هذه الخطوات، يجب أن تكون قادرًا على تحديد معظم مشكلات الميكروفون وإصلاحها على نظام التشغيل Windows 11، وإذا استمرت المشكلات، فقد يكون طلب المساعدة من دعم مايكروسوفت أو الشركة المصنعة لجهازك ضروريًا لإجراء تحليل وحل أكثر تعمقًا.