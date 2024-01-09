شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. استخدام ChatGPT بدلاً من Google Assistant على هواتف Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير في Android Authority عن أنه قد تكون هناك ميزة جديدة قيد التطوير، ستسمح لك بالتحدث إلى روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً، دون الحاجة إلى فتح تطبيق ChatGPT يدويًا، حيث يشبه هذا مساعد Google، حيث يمكن تبديله بقول "Ok Google"، وفقاً لموقع indiatoday.

وكان عام 2023 يدور حول الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن يحذو عام 2024 حذوه، بينما شهدنا إطلاق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وBard وBing في العامين الماضيين، يبدو أن هذا العام تهيمن عليه التطورات في أدوات الذكاء الاصطناعي هذه، في حين أنه من المتوقع ظهور عدد من الميزات الجديدة لـ Bard في الأشهر المقبلة، فإن ChatGPT ليس متخلفًا كثيرًا في السباق.

في حين أننا لا نزال غير متأكدين مما إذا كان ChatGPT سيحل محل Google Assistant تمامًا في هواتف Android، تشير التقارير إلى احتمال قوي للقيام بذلك، ويقول التقرير أنه تم إصدار جديد من ChatGPT مؤخرا.

يتم إيقاف تشغيل هذا النشاط بشكل افتراضي، إذا قمت بتمكينه وتشغيله يدويًا، فسيظهر على الشاشة عرض مع رسم متحرك دوار، مشابه لوضع الدردشة الصوتية داخل التطبيق، على عكس وضع الدردشة الصوتية داخل التطبيق، لا يغطي هذا التراكب الشاشة بأكملها ويمكن رؤيته عبر التطبيقات الأخرى، ويبدو أنك ستتمكن من التحدث إلى ChatGPT من أي شاشة باستخدام هذا المساعد، ومع ذلك، في الاختبار الذي أجراه المنشور، لم تكتمل الرسوم المتحركة مطلقًا، وأغلق النشاط نفسه بسرعة، مما منع التفاعل مع برنامج الدردشة الآلية، وقد يكون هذا بسبب عدم الانتهاء من الميزة بعد أو التحكم فيها بواسطة بعض الإعدادات الداخلية.

وذكر التقرير أيضًا أن هذه الميزة قد تتطلب أيضًا اشتراك ChatGPT Plus، وهو الإصدار المميز من برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي.

مع ما يقال، من المهم أن تتذكر أن ChatGPT لم يعلن رسميًا عن أي ميزة من هذا القبيل حتى الآن وأن هذه الميزة قد لا يتم إصدارها أبدًا على الإطلاق لأنها لا تزال في المراحل الأولى من التطوير.