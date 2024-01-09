شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 7.71% لأول مرة منذ أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر ربحًا بنسبة 7.71%، حيث وصلت قيمة البيتكوين، لأول مرة منذ أشهر، إلى 46,752 دولارًا، لترتفع قيمة البيتكوين بمقدار 3,512 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وصلت عملة الأثير اليوم الثلاثاء إلى نقطة سعر 2305 دولارًا، وسجل ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 5.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجلت معظم العملات المشفرة مكاسب اليوم الثلاثاء، وتشمل هذه العملات Ripple وCardano وAvalanche وDogecoin وPolkadot.

ارتفع إجمالي سوق العملات المشفرة بنسبة 6.80 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة، في وقت كتابة هذا التقرير، 1.73 تريليون دولار حسبما أظهر CoinMarketCap.

حقق عدد قليل من العملات الرقمية خسائر، وتشمل Zcash وFlex وCircuits of Value وHusky.